مفاجأة حول معلق مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

أعلنت قناة "إم بي سي مصر" عن تعيين فارس عوض ليقوم بمهمة التعليق على مباراة نهائي السوبر المصري، التي تجمع فريقي الأهلي والزمالك، مساء اليوم الخميس.

ويحتضن ملعب استاد محمد بن زايد في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2024، المقام بحضور 4 أندية.

ويخوض الأهلي، حامل لقب النسخة الماضية، البطولة باعتباره بطلًا للدوري المصري، فيما يشارك الزمالك بالبطاقة الذهبية.

وكان الأهلي نجح في الصعود إلى نهائي المسابقة بفوزه على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، فيما اقتنص الزمالك بطاقة تأهله من بيراميدز، بركلات الترجيح، بعد التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي للقاء.

وجاء تعيين فارس عوض في مفاجأة للمتابعين الذين كانوا ينتظرون أن يحضر مدحت شلبي للتعليق على أحداث المواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية، ولكن الأخير أعلن إصابته بنزلة برد مقدمًا اعتذاره للمشاهدين.

كما تذيع قناة "أون تايم سبورتس 1" أحداث اللقاء، بتعليق بلال علام، وعلى قناة "أون تايم سبورتس 2" يتولى التعليق، أيمن الكاشف وعامر عبد الله.

وفي آخر مواجهة بينهما وتحديدًا في نهائي كأس السوبر الأفريقي الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، تفوَّق الزمالك على نظيره الأهلي بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل (1-1).

ويعتبر الأهلي الأكثر فوزًا بلقب كأس السوبر المصري بواقع 14 مرة، ثمّ غريمه التقليدي الفريق الأبيض بـ4 مرات.