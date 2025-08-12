لفرض الانضباط وعدم الاحتكاك.. جون إدوارد يتخذ قراراً مهماً في الزمالك

اتخذ جون إدوارد، المدير الرياضي بنادي الزمالك، قراراً مهماً، خلال الساعات الماضية، من أجل فرض الانضباط داخل الفريق.

وافتتح الزمالك مشواره في الدوري المصري لكرة القدم بالفوز على حساب سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، مساء الجمعة الماضي، في الجولة الأولى على ملعب "هيئة قناة السويس" في الإسماعيلية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الزمالك قرر استئجار ملعب "الكلية الحربية" لاستضافة تدريبات الفريق في الفترة الماضية، ونقل المران إلى هذا الملعب بدلاً من ملعب النادي.

وجاء هذا القرار من جانب جون إدوارد لحين استلام ملاعب التدريبات الخاصة بفرع النادي بمدينة 6 أكتوبر والتي سيتم الانتهاء منها خلال شهر ديسمبر المقبل على أقصى تقدير.

وقال مصدر داخل الزمالك إن قرار جون إدوارد يأتي لفرض السرية والانضباط على التدريبات، وإبعاد اللاعبين عن الاحتكاك بأعضاء النادي، وفرض المزيد من التركيز.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة "المقاولون العرب" في الجولة الثانية للدوري المصري.

وأسند الزمالك قيادة الفريق إلى المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، كما تعاقد مع 10 صفقات جديدة على رأسها البرازيلي خوان ألفينا، والأنغولي شيكو بانزا، والثنائي الفلسطيني عدي الدباغ، وآدم كايد، والمغربي عبد الحميد معالي، ومحمد إسماعيل، وأحمد ربيع، وأحمد شريف، وعمرو ناصر، والحارس المهدي سليمان.