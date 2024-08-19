أعلن سالم العجالين مدافع النادي الفيصلي الأردني، قراره بالعدول عن الاحتراف الخارجي مع الحدود العراقي، والبقاء مع النادي الفيصلي حتى نهاية الموسم.

وكان العجالين قد غاب عن الفيصلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري الأردني، بعد اتفاقه مع الحدود العراقي للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الجارية.

ولكن نشر سالم العجالين صورة عبر حسابه على منصة إنستغرام، قال فيها إنه قرر البقاء مع النادي الفيصلي

وكتب العجالين قائلا: "تقديرًا لما لمسته منكم خلال الأيام السابقة من كلمات الثناء والمديح لمسيرتي مع النادي الفيصلي طوال السنوات الماضية، وإكرامًا لتمسك مجلس إدارة النادي الفيصلي، ممثلة بمعالي المهندس نضال الحديد، وحرصهم على استمراري بالفريق، أود أن أعلن عدولي عن قرار مغادرة الفريق".

وأضاف: "أؤكد أنني سأكمل الموسم مدافعًا عن شعار الزعيم، ساعيًا برفقة إخواني اللاعبين وبدعمكم إلى تحقيق البطولات." كما دعا الجماهير إلى الوقوف خلف الفريق في المباريات القادمة، قائلا: "لنتكاتف معًا لنحقق أهدافنا ونصل إلى منصات التتويج."

كما أكد نادي الحدود العراقي أن إلغاء صفقة التعاقد مع لاعب العجالين يعود لرغبته باستمراره مع فريقه الأردني.