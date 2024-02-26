كيف نجحت خطة برشلونة في جعل لامين يامال أقوى بدنيًا؟

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن نجاح خطة نادي برشلونة مع لامين يامال، نجم الفريق الكتالوني، والتي تم وضعها مع بداية الموسم، لزيادة الكتلة العضلية للاعب الشاب، بهدف جعله لاعبا أقوى بدنيًا.

وشارك لامال مع البارسا، على مدار الموسم الحالي، في 34 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالها 5 أهداف، وأسهم بـ7 تمريرات حاسمة.

وقالت الصحيفة في تقريرها، اليوم الإثنين: "لامين يامال ينمو بخطى سريعة، ليس فقط كلاعب حاضر ومستقبل لبرشلونة؛ إذ فاز بمركز أساسي في الفريق بعمر 16 عامًا فقط، بل ينمو أيضًا جسديًا، وهو أمر بالغ الأهمية لكي يتمكن من الاستقرار في عالم كرة القدم الاحترافية".