كيف نجحت خطة برشلونة في جعل لامين يامال أقوى بدنيًا؟
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن نجاح خطة نادي برشلونة مع لامين يامال، نجم الفريق الكتالوني، والتي تم وضعها مع بداية الموسم، لزيادة الكتلة العضلية للاعب الشاب، بهدف جعله لاعبا أقوى بدنيًا.
وشارك لامال مع البارسا، على مدار الموسم الحالي، في 34 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالها 5 أهداف، وأسهم بـ7 تمريرات حاسمة.
وقالت الصحيفة في تقريرها، اليوم الإثنين: "لامين يامال ينمو بخطى سريعة، ليس فقط كلاعب حاضر ومستقبل لبرشلونة؛ إذ فاز بمركز أساسي في الفريق بعمر 16 عامًا فقط، بل ينمو أيضًا جسديًا، وهو أمر بالغ الأهمية لكي يتمكن من الاستقرار في عالم كرة القدم الاحترافية".
وأضاف: "أوضح دليل على هذا النمو هو أن لامين يامال اكتسب 7 كيلوغرامات من العضلات، منذ بداية الموسم الحالي، وتُظهر الصور من بداية الموسم إلى الآن التغير الجسدي، حيث أصبح أقوى وأكثر نضجًا، وتعود الـ7 كيلوغرامات من العضلات إلى النمو الجسدي الذي مر به، منذ بداية هذا الموسم، وكذلك إلى خطة القوة التي طبقها النادي عليه؛ ما أدى إلى تقليل دهون الجسم إلى أدنى حد ممكن، وجعله أكثر عضلية بشكل كبير".
وتابع التقرير: "تم وضع خطة لياقة بدنية خاصة لـ لامين يامال، في بداية الموسم، بهدف جعله لاعبًا أقوى. وبالطبع، كانت خطاه تتكيف مع وضعه كلاعب كرة قدم لا يزال في مرحلة النمو".
وأشارت إلى أن "اللاعب أصبح يشارك في الالتحامات مع الخصوم، ولا يسقط بسهولة، كما أصبح يبذل جهدا أكبر ويعود للدفاع، ويسدد بقوة أكبر، وهي الخطة نفسها التي طبقها النادي سابقا مع بيدري".
واختتم التقرير: "لم ينمُ لامين يامال عضليًا فقط، بل نما أيضًا في الطول، في هذه المرحلة من الموسم، نما 2.5 سم؛ ما يعني أنه يمكن أن يصل إلى 1.8 متر، في نهاية مرحلة نموه".