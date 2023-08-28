لماذا يمشي ليونيل ميسي كثيرا خلال المباريات؟

يثير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة وباريس سان جيرمان سابقا، وإنتر ميامي الأمريكي حاليا، دهشة المتابعين؛ بسبب "تجوله" خلال المباريات.

ورأى المشجعون ذلك بانتظام خلال فترة الـ17 عامًا التي قضاها في برشلونة، خاصة في نهاية فترة وجوده في كامب نو.

ثم بدا أنه يمشي بشكل متكرر أكثر خلال الموسمين اللذين لعبهما مع باريس سان جيرمان.

وظهر ميسي أيضا وهو يتجول، بفتور تقريبًا في بعض الأحيان، مع الأرجنتين خلال الكثير من المباريات الدولية على مر السنين، وحتى في كأس العالم 2022، وهي البطولة التي قاد فيها بلاده للتتويج في قطر.