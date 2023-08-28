لماذا يمشي ليونيل ميسي كثيرا خلال المباريات؟
يثير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة وباريس سان جيرمان سابقا، وإنتر ميامي الأمريكي حاليا، دهشة المتابعين؛ بسبب "تجوله" خلال المباريات.
ورأى المشجعون ذلك بانتظام خلال فترة الـ17 عامًا التي قضاها في برشلونة، خاصة في نهاية فترة وجوده في كامب نو.
ثم بدا أنه يمشي بشكل متكرر أكثر خلال الموسمين اللذين لعبهما مع باريس سان جيرمان.
وظهر ميسي أيضا وهو يتجول، بفتور تقريبًا في بعض الأحيان، مع الأرجنتين خلال الكثير من المباريات الدولية على مر السنين، وحتى في كأس العالم 2022، وهي البطولة التي قاد فيها بلاده للتتويج في قطر.
ويتسبب ميسي بدهشة المتابعين بسبب الوقت الذي يقضيه في المشي خلال المباريات.
وبحسب إحصائية لشبكة "بي بي سي سبورت" فقد ظهر ميسي في المراكز العشرة الأولى في ثلاث مناسبات عندما يتعلق الأمر باللاعبين الذين قطعوا أكبر مسافة أثناء المشي.
وقال ريو فرديناند مدافع مانشستر يونايتد وإنجلترا السابق في ذلك الوقت عن كثرة الوقت الذي يمشي فيه ميسي خلال مباريات دور المجموعات بكأس العالم: "إنه يتظاهر تقريبًا بأنه غير مهتم ثم يعود إلى الحياة، ما يمكنه فعله هو فتح المباراة من أي مكان في الملعب، وهذا هو الفرق بينه وبين الآخرين".
وانتقل ميسي هذا الصيف إلى الدوري الأمريكي من بوابة إنتر ميامي.
وفي أول ثماني مباريات له مع فريق الدوري الأمريكي، سجل ميسي 10 أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة أخرى، وساعد النادي على الفوز بأول لقب على الإطلاق، بالفوز بكأس الدوريات.
وسجل ميسي هدفًا رائعًا في نهائي كأس الدوريات ضد ناشفيل، لكن انتشرت مقاطع فيديو تم تصويرها من المدرجات تظهر ميسي وهو يتجول لأكثر من دقيقة.
وعلى ما يبدو، شعر ميسي أن شيئًا ما على وشك الحدوث واندفع نحو المرمى وطلب الكرة، ثم قام ببعض اللمسات الرائعة قبل أن يضع الكرة في الشباك.
ويوضح بيب غوارديولا، الذي عمل 4 مواسم مع ميسي في برشلونة، سبب مشي اللاعب الأرجنتيني خلال المباريات.
وفي تعليقه أثناء مشاهدة مقطع فيديو لميسي كجزء من سلسلة "هذه كرة القدم" على موقع "أمازون برايم فيديو"، قال المدرب الإسباني: "إنه يشاهد الآن، إنه يمشي، إنه يمشي.. وهذا ما أحبه أكثر، إنه ليس خارج اللعبة، إنه منخرط فيها، إنه يحرك رأسه، يمينًا، يسارًا، يسارًا، يمينًا، إنه يعرف بالضبط ما سيحدث، لكن رأسه دائمًا هكذا، إنه يتحرك دائمًا".
وأضاف: "إنه لا يركض، لكنه يراقب دائمًا ما يحدث، إنه يشم نقاط الضعف في الخط الدفاعي، بعد خمس أو عشر دقائق، لديه الخريطة في عينيه، في عقله ليعرف بالضبط أين تقع المساحة".
وتابع بيب: "إنه مثل التواجد في الغابة ويجب عليّ البقاء على قيد الحياة، وهو يعلم أنه إذا انتقلت هناك، سيكون لدي مساحة أكبر للهجوم".
وفي حديثه خلال كأس العالم 2018، صرح الناقد الكروي كين إيرلي، لصحيفة "ديلي ميل": "لقد اكتشف ميسي كيفية الفوز بالمباريات من خلال التحرك أقل من أي شخص آخر".
بينما قال لوك بورن، عالم البيانات في برشلونة، خلال مؤتمر للتحليلات الرياضية: "هل يمكننا القول إن ميسي يحصل على الكثير من مساحته من خلال عدم الجري خلال اللعب؟ نعم، هذا بالضبط ما يظهره بحثنا".