موندو ديبورتيفو: جواو كانسيلو يقترب من الانتقال إلى برشلونة

وخاض كانسيلو 21 مباراة مع بايرن ميونخ سجل فيها هدفا واحدا وصنع 6.

وينتهي عقد كانسيلو مع مانشستر سيتي في 2027، علما أنه انضم للفريق في 2019 قادما من يوفنتوس مقابل 56 مليون يورو.

ولعب كانسيلو لمانشستر سيتي 154 مباراة سجل فيها 9 أهداف وصنع 22.

وسبق أن لعب 91 مباراة مع فالنسيا، ومباراتين مع بنفيكا، و34 مباراة مع يوفنتوس، و28 مباراة مع إنتر ميلان.

وفي السوق الصيفي الحالي، تعاقد برشلونة مع إلكاي غوندوغان واينييغو مارتينيز وأوريول روميو، ورحل عنه عثمان ديمبلي وسيرجيو بوسكيتش وفرانك كيسي وجوليان أروخو وارناو تيناس ونيكولاس غونزاليس وأليكس كويادو وصامويل أومتيتي وجوردي ألبا وبابلو توري.