موندو ديبورتيفو: جواو كانسيلو يقترب من الانتقال إلى برشلونة
أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بأن البرتغالي جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي يقترب من الانتقال إلى برشلونة.
وبحسب الصحيفة، فإن أولوية برشلونة هي ضم الجناح الأيمن في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.
وعاش اللاعب البرتغالي موسما مليئًا بالتغييرات الموسم الماضي، حيث لعب لمانشستر سيتي وبايرن ميونخ، علما أنه لم يلعب في أول مباراتين لمانشستر سيتي في الموسم الجديد.
وغادر كانسيلو مانشستر سيتي إلى بايرن ميونخ بنظام الإعارة في يناير، بعد خلاف بين اللاعب والمدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي.
ولعب كانسيلو 26 مباراة مع مانشستر سيتي قبل أن ينضم لبايرن ميونخ بنظام الإعارة مع إمكانية الشراء مقابل 70 مليون يورو.
وخاض كانسيلو 21 مباراة مع بايرن ميونخ سجل فيها هدفا واحدا وصنع 6.
وينتهي عقد كانسيلو مع مانشستر سيتي في 2027، علما أنه انضم للفريق في 2019 قادما من يوفنتوس مقابل 56 مليون يورو.
ولعب كانسيلو لمانشستر سيتي 154 مباراة سجل فيها 9 أهداف وصنع 22.
وسبق أن لعب 91 مباراة مع فالنسيا، ومباراتين مع بنفيكا، و34 مباراة مع يوفنتوس، و28 مباراة مع إنتر ميلان.
وفي السوق الصيفي الحالي، تعاقد برشلونة مع إلكاي غوندوغان واينييغو مارتينيز وأوريول روميو، ورحل عنه عثمان ديمبلي وسيرجيو بوسكيتش وفرانك كيسي وجوليان أروخو وارناو تيناس ونيكولاس غونزاليس وأليكس كويادو وصامويل أومتيتي وجوردي ألبا وبابلو توري.