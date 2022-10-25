علي كريمي يعلن تعرضه وعائلته للتهديد بسبب دعمه الاحتجاجات الشعبية في إيران

وأضاف كريمي: "تعرضت أنا وعائلتي للتهديد بطرق مختلفة، ولكن ليس من خلال الاتصال المباشر، بالطبع لا يهمني، ما زلت في حالة حداد وقلق على أبناء وطني في مكان، وكل ما يهمني هو سلام أهل أرضي".

وأفاد بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، بأن الممثل التلفزيوني والسينمائي مهران مديري متورط في "عملية فاشلة" لقوات الأمن لـ "اختطاف" علي كريمي عبر ميناء الفجيرة باستخدام زورقين.

وغادر مهران مديري في 24 أيلول/سبتمبر الماضي لـ "محاصرة" علي كريمي، لكنه فشل في الاتصال به، ثم اتصل به كريمي عن طريق أحد أصدقائه وقاموا بتحديد موعد في الفجيرة.

وكتب الصحفي الرياضي مهدي رستام بور على صفحته في موقع "إنستغرام" أن علي كريمي تلقى رسالة من أحد أصدقائه قبل وصوله إلى مكان الاجتماع، وقال فيها: "الفجيرة فخ".

وبحسب هذه الرواية، فإن مقطع الفيديو الذي أرسله مهران مديري إلى الحكومة في 21 أيلول/سبتمبر الماضي برسالة "أوقفوا العنف" كان عبارة عن "خطة إعلامية"، وبينما "مُنع من المغادرة" بأمر من المدعي العام في طهران، وبعد ذلك ذهب إلى الإمارات في 24 من الشهر الماضي للمشاركة في خطة اختطاف علي كريمي.

وفي ظل دعم عدد من الفنانين والصحفيين والرياضيين وغيرهم من شرائح المجتمع الإيراني للاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام، أكدت تقارير لمنظمات حقوقية عن حملة اعتقالات طالت عددا منهم، فيما تم منع بعضهم من الخروج من إيران، بينهم النجم السابق للمنتخب الإيراني علي دائي.

كما اعتقلت السلطات الأمنية حسين ماهيني، لاعب نادي برسيبوليس السابق، ونقله إلى العنبر 209 من سجن إيفين شمال طهران، بعد عدة مرات من دعم احتجاجات ومواقف علي كريمي.

من ناحية أخرى، انتقد عدد من المسؤولين الرسميين ووسائل إعلام مقربة من الحكومة بشدة مواقف الرياضيين بسبب دعم ما وصفوه بـ"الاضطرابات وإثارة الشغب".

كما أصدرت السلطات القضائية الإيرانية قرارا بإغلاق "فيلا" علي كريمي التي تقع شمال العاصمة طهران، فيما طالب بعض أنصار التيار الأصولي المتشدد بمصادرة جميع ممتلكاته في إيران.

فيما اتهمت وكالة أنباء "جهان نيوز" التابعة للتيار المتشدد علي كريمي بأنه يعمل لصالح جهاز الموساد.