ليفاندوفسكي يعلق لأول مرة على مشادته مع لامين يامال

وشوهد ليفاندوفسكي وهو غاضب من زميله لامين يامال، وتم تداول اللقطة في مقطع فيديو على نطاق واسع.

ويبدو في مقطع الفيديو، أن يامال ذهب نحو المرمى بدلًا من لعب الكرة داخل منطقة الجزاء إلى ليفاندوفسكي، وهو ما أثار غضب البولندي.

وتوجه يامال بعد ذلك إلى ليفاندوفسكي ومد يده لكن الأخير تجاهل مصافحته تمامًا.

وقال ليفاندوفسكي: "بصراحة ليس هناك ما يدعو للتعليق عليه لأنه كان مجرد حادث عابر".

وأضاف: "عندما يتعلق الأمر بعلاقتي به، ساعدته عدة مرات وقدمت له المشورة، حتى في هذه المباراة".

وتابع: "من الطبيعي أن تقول أو تصرخ بشيء ما على أرض الملعب. الوضع برمته حادث كامل وليس له نص ثان أو أي معنى".

واختتم: "في أرض الملعب من الطبيعي أن تقترح أو حتى تصرخ حتى يتمكن اللاعب من سماعك بشكل أفضل".