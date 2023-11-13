ليفاندوفسكي يعلق لأول مرة على مشادته مع لامين يامال
علق البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة الإسباني لأول مرة، على مشادته مع زميله الشاب لامين يامال، خلال مباراة الفريق أمام ديبورتيفو ألافيس، مساء أمس الأحد، في الدوري الإسباني.
وشوهد ليفاندوفسكي وهو غاضب من زميله لامين يامال، وتم تداول اللقطة في مقطع فيديو على نطاق واسع.
ويبدو في مقطع الفيديو، أن يامال ذهب نحو المرمى بدلًا من لعب الكرة داخل منطقة الجزاء إلى ليفاندوفسكي، وهو ما أثار غضب البولندي.
وتوجه يامال بعد ذلك إلى ليفاندوفسكي ومد يده لكن الأخير تجاهل مصافحته تمامًا.
وقال ليفاندوفسكي: "بصراحة ليس هناك ما يدعو للتعليق عليه لأنه كان مجرد حادث عابر".
وأضاف: "عندما يتعلق الأمر بعلاقتي به، ساعدته عدة مرات وقدمت له المشورة، حتى في هذه المباراة".
وتابع: "من الطبيعي أن تقول أو تصرخ بشيء ما على أرض الملعب. الوضع برمته حادث كامل وليس له نص ثان أو أي معنى".
واختتم: "في أرض الملعب من الطبيعي أن تقترح أو حتى تصرخ حتى يتمكن اللاعب من سماعك بشكل أفضل".
وقاد ليفاندوفسكي فريقه برشلونة لقلب الطاولة على ألافيس، بهدفين لهدف، إذ أحرز النجم البولندي الهدفين للبارسا.
بفوز الأمس، رفع برشلونة رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط عن جيرونا المتصدر، ونقطتين عن ريال مدريد في المركز الثاني، و5 نقاط عن أتلتيكو الرابع الذي لعب مباراتين أقل.
فيما تجمد رصيد ألافيس عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.