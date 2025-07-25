تحول مفاجئ.. الأهلي السعودي ينقضّ على "صفقة" الهلال

كشف تقرير إخباري إنجليزي عن مفاوضات وشيكة بين النادي الأهلي السعودي والدولي الأروغواياني داروين نونيز نجم ليفربول لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لما أورده الصحفي الموثوق بول جويس، دخل النادي الأهلي على الخط يبدأ مسؤلوه في التفكير جديا في تقديم عرض رسمي لضم نونيز بعد أن كان الهلال السعودي أيضا واحدا من الأندية المهتمة ببطل الدوري الإنجليزي 2024 ـ 2025.

ويرغب النادي الأهلي في دعم مركز المهاجم الصريح قبل بداية موسم 2025 ـ 2026، والذي سيدافع فيه الفريق عن لقبه بطلا لدوري أبطال آسيا للنخبة، بعد رحيل البرازيلي روبرتو فيرمينو إلى السد القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وكشف بول جويس أن المدرب الألماني للأهلي ماتياس يايسله يرغب بالفعل في إيجاد البديل الأفضل لخروج فيرمينيو، مضيفا أن داروين نونيز قد يكون الصفقة المثالية للفريق.

وينتظر أن يدخل مسؤولو النادي الأهلي، في صفقة المهاجم الأوروغوياني الذي ارتبط اسمه في الفترة الماضية بالهلال السعودي.

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وبالنظر إلى حاجة الأهلي لتعزيزات في أكثر من مركز قبل بداية الموسم الجديد، لم تستبعد المصادر نفسها أن ينقض مجلس إدارة النادي الأهلي على صفقة نونيز رغم المنافسة القوية من الهلال ومن أندية أخرى من بينها النصر السعودي أيضا.

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.ولم يكن داروين نونيز، الذي يستمر عقده مع ليفربول حتى 30 يونيو 2028 من بين العناصر التي حظيت بوقت كاف في تشكيلة الهولندي أرني سلوت مع ليفربول في الموسم الماضي، بل كان أحد الخيارات البديلة سواء في الدوري الإنجليزي أو في دوري أبطال أوروبا.

ولعب نونيز (26 عاما) خلال الموسم المنقضي 30 مباراة في البريمرليغ وأحرز 5 أهداف بجانب صناعته هدفين، أما في دوري أبطال أوروبا فقد خاض 9 مباريات مع الريدز وأحرز هدفا واحدا بجانب تمريرة حاسمة واحدة.

