الموعد والقنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وإنجلترا
يحل منتخب إنجلترا مساء اليوم الخميس ضيفاً على منافسه إيطاليا ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية التي تقام العام المقبل (يورو 2024).
وتقام منافسات البطولة في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024 بمشاركة 24 منتخباً ، ويقضي نظام التصفيات بصعود 20 منتخبا (بطل ووصيف المجموعات العشر) بجانب أفضل 3 منتخبات في دوري الأمم الأوروبية لم تتأهل من خلال التصفيات.
وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة منتخبي إيطاليا وإنجلترا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية..
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المواجهة على ملعب (دييغو آرماندو مارادونا) في مدينة نابولي الإيطالية في الساعة العاشرة و45 دقيقة مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية.
ولن تذاع المباراة عبر أي قناة عربية لعدم التقدم لشراء حقوق بث مباريات التصفيات.
وتذاع المواجهة عبر قناة (UEFA TV) على موقع يوتيوب، كما تذاع عبر RAI 1 الإيطالية على القمر الصناعي HOT BIRD 1-6.
وتذاع أيضاً عبر قناة Ziggo Sport Voetbal الهولندية وقناة L'Equipe TV الفرنسية.
تاريخ المواجهات
بدأت مواجهات منتخبي إيطاليا وإنجلترا بتجربة ودية عام 1933 وانتهت بالتعادل بنتيجة 1-1 كما لعب المنتخبان العديد من اللقاءات الودية في الفترة من 1933 إلى 1959.
وكانت المواجهة الرسمية الأولى يوم 9 أغسطس 1960 بمرحلة المجموعات في منافسات كرة القدم بأولمبياد روما 1960 وانتهت بالتعادل بنتيجة 2-2.
ولعب المنتخبان في تصفيات كأس العالم 1978 حيث تبادل المنتخبان الفوز بنتيجة 2-0، وفاز منتخب إيطاليا بنتيجة 1-0 في بطولة كأس الأمم الأوروبية 1980.
وحصل منتخب إيطاليا على المركز الثالث ببطولة كأس العالم 1990 بالفوز على إنجلترا بنتيجة 2-1، ثم تقابلا في تصفيات كأس العالم 1998 وفاز منتخب إيطاليا بنتيجة 1-0 وتعادلا دون أهداف.
وتجدد الموعد في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية 2012 وتعادلا دون أهداف وفاز منتخب إيطاليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، وتغلب منتخب إيطاليا على حساب إنجلترا بنتيجة 2-1 في مونديال 2014.
وتقابل المنتخبان في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية يوم 11 يوليو 2021، وتعادلا بنتيجة 1-1 وفاز منتخب إيطاليا بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.
ولعب المنتخبان في دوري الأمم الأوروبية عام 2022، وتعادلا دون أهداف وفاز منتخب إيطاليا بنتيجة 1-0.
أسلحة إيطاليا
يبحث منتخب إيطاليا عن بداية قوية في مشواره بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً أوكرانيا ومقدونيا الشمالية ومالطة.
وقال روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة، إنه سعيد بخوض هذه المواجهة في مدينة نابولي لأن الجمهور يساند الآزوري بقوة، مؤكداً أن المنتخب الإيطالي أمامه تحدٍ عظيم بالصعود لأمم أوروبا بعدما أخفق في التأهل للمونديال.
ويدخل منتخب إيطاليا حامل اللقب المواجهة ضد إنجلترا بصفوف شبه مكتملة، ولا يغيب عن صفوف الآزوري سوى الثلاثي فيديريكو كييزا وإيفان بروفيديل وفيديريكو ديماركو.
ويعتمد منتخب إيطاليا على تشكيلة تضم حارس المرمى جيانلويجي دوناروما وأمامه خط الدفاع بقيادة ليوناردو بونوتشي ورافايل تولوي وفرانسيسكو أكيربي.
ويقود خط الوسط ماركو فيراتي وبجواره ساندرو تونالي ونيكولو باريلا وعلى الأطراف إيمرسون وجيوفاني دي لورينزو مع ثنائي الهجوم ماتيو بوليتانو وجيانلوكا سكاماكا.
أوراق إنجلترا
يتطلع منتخب إنجلترا لبدء مشواره في تصفيات اليورو بشكل مميز وتحقيق الفوز على حساب إيطاليا لأول مرة منذ يوم 15 أغسطس 2012 حين تغلب بنتيجة 2-1 في مباراة ودية.
ويتطلع النجم هاري كين مهاجم إنجلترا لهز شباك إيطاليا لينفرد بصدارة ترتيب هدافي منتخب الأسود الثلاثة التي يتقاسمها مع وين روني برصيد 53 هدفاً.
وقال غاريث ساوثغيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة، إن فريقه سيلعب لتحقيق نتيجة إيجابية، مؤكداً أن الأجواء الجماهيرية المنتظرة في ملعب نابولي أمر رائع يزيد إثارة المباراة.
ويغيب عن صفوف منتخب إنجلترا ماركوس راشفورد وماسون ماونت ونيك بوب بسبب الإصابة، ويعتمد المنتخب الإنجليزي على تشكيلة تضم حارس المرمى جوردان بيكفورد وأمامه الرباعي جون ستونز وهاري ماجواير ورايس جيمس ولوك شاو في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط ديكلان رايس وجوردان هندرسون وجودي بيلينغهام مع ثلاثي الهجوم بوكايو ساكا وفيل فودين وهاري كين.
وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندر دي لييج البلجيكي الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن المنتخب الإيطالي لديه طريقة لعب مختلفة مع مدربه مانشيني تعتمد على السرعات وتبادل التمريرات والأسلوب الهجومي.
وأوضح أن منتخب إنجلترا يعتمد على خبرات لاعبيه ومشاركاتهم الدولية السابقة لتعويض الإخفاق في التأهل للأدوار النهائية ببطولة كأس العالم الأخيرة.