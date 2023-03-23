الموعد والقنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وإنجلترا

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المواجهة على ملعب (دييغو آرماندو مارادونا) في مدينة نابولي الإيطالية في الساعة العاشرة و45 دقيقة مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية.

ولن تذاع المباراة عبر أي قناة عربية لعدم التقدم لشراء حقوق بث مباريات التصفيات.

وتذاع المواجهة عبر قناة (UEFA TV) على موقع يوتيوب، كما تذاع عبر RAI 1 الإيطالية على القمر الصناعي HOT BIRD 1-6.

وتذاع أيضاً عبر قناة Ziggo Sport Voetbal الهولندية وقناة L'Equipe TV الفرنسية.

تاريخ المواجهات

بدأت مواجهات منتخبي إيطاليا وإنجلترا بتجربة ودية عام 1933 وانتهت بالتعادل بنتيجة 1-1 كما لعب المنتخبان العديد من اللقاءات الودية في الفترة من 1933 إلى 1959.

وكانت المواجهة الرسمية الأولى يوم 9 أغسطس 1960 بمرحلة المجموعات في منافسات كرة القدم بأولمبياد روما 1960 وانتهت بالتعادل بنتيجة 2-2.

ولعب المنتخبان في تصفيات كأس العالم 1978 حيث تبادل المنتخبان الفوز بنتيجة 2-0، وفاز منتخب إيطاليا بنتيجة 1-0 في بطولة كأس الأمم الأوروبية 1980.

وحصل منتخب إيطاليا على المركز الثالث ببطولة كأس العالم 1990 بالفوز على إنجلترا بنتيجة 2-1، ثم تقابلا في تصفيات كأس العالم 1998 وفاز منتخب إيطاليا بنتيجة 1-0 وتعادلا دون أهداف.

وتجدد الموعد في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية 2012 وتعادلا دون أهداف وفاز منتخب إيطاليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، وتغلب منتخب إيطاليا على حساب إنجلترا بنتيجة 2-1 في مونديال 2014.

وتقابل المنتخبان في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية يوم 11 يوليو 2021، وتعادلا بنتيجة 1-1 وفاز منتخب إيطاليا بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

ولعب المنتخبان في دوري الأمم الأوروبية عام 2022، وتعادلا دون أهداف وفاز منتخب إيطاليا بنتيجة 1-0.