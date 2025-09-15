جون إدوارد "الأهلي".. الخطيب يتجه إلى "الحل الأخير"

يتجه محمود الخطيب، رئيس الأهلي المصري، إلى حل أخير من أجل إنقاذ مسيرة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقدم الأهلي بداية سيئة لمشواره في الدوري المصري بعد أن حصد 6 نقاط في أول 5 مباريات، وتعادل مع فريق إنبي مساء أمس الأحد بهدف لكل منهما في الجولة السادسة.

وأقال الأهلي مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو عقب الخسارة في الجولة الماضية على يد بيراميدز بهدفين دون رد، وأسند المهمة مؤقتاً إلى المدرب عماد النحاس.

وبحسب مصادر داخل الأهلي فإن محمود الخطيب يدرس تعيين مدير رياضي أجنبي بصلاحيات كاملة في الفترة القادمة.

وأشارت المصادر إلى أن الخطيب يدرس تكرار تجربة جون إدوارد المدير الرياضي بنادي الزمالك الذي حصل على صلاحيات كاملة في ملف كرة القدم بالقلعة البيضاء ولكنه يميل لتعيين مدير رياضي أجنبي.

وأوضحت المصادر أن الخطيب استعان من قبل بمحمد رمضان في منصب المدير الرياضي ثم محمد يوسف الذي يشغل حالياً هذا المنصب ولكنه يميل للاستعانة بمدير رياضي أجنبي.

ويتصدر قائمة المرشحين النجم الهولندي الشهير مارك أوفر مارس الذي يشغل منصب المدير الرياضي بنادي رويال أنتويرب البلجيكي منذ مارس 2022.

وسبق أن تولى أوفر مارس هذا المنصب في نادي أياكس الهولندي كما عمل من قبل مع نادي جو هيد إيغلز الهولندي في المنصب نفسه.