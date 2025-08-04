مهند علي يحط رحاله في الدوري الإماراتي

انضم اللاعب مهند علي هداف الدوري العراقي رسميًا إلى فريق دبا الفجيرة الصاعد حديثًا إلى دوري أدنوك للمحترفين.

وأعلن نادي دبا الفجيرة، اليوم الاثنين، تعاقده مع الدولي العراقي مهند علي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع فريق الشرطة.

وفاز مهند علي بلقب هداف الدوري العراقي في الموسم الماضي برصيد 27 هدفاً مع فريقه الشرطة.

أخبار ذات علاقة رسمياً.. نجم الأفريقي التونسي يرحل إلى الدوري العراقي

ويملك مهند علي الشهير بلقب "ميمي" صاحب الـ25 عاماً مسيرة حافلة بالعديد من المحطات بعدما لعب مع ناديي الشرطة والكهرباء في العراق، بجانب الدحيل والسيلية في قطر، وآريس سالونيكي في الدوري اليوناني، وبورتمونينيسي البرتغالي.

أخبار ذات علاقة بعد تأهّلهم لكأس العالم.. الدوري العراقي يكافئ نجوم منتخب الأردن

وسجل ميمي 20 هدفاً مع منتخب العراق في 57 مباراة دولية طوال مسيرته، كما لعب من قبل لمنتخب الشباب العراقي.

ويخوض مهند علي أول تجربة له في الدوري الإماراتي، كما أنه اللاعب العراقي الوحيد في دوري أدنوك خلال الموسم الجديد.

أخبار ذات علاقة بعد تصريح درجال الناري.. 5 أشياء يراهن عليها منتخب العراق للتفوق على السعودية

وكان مهند علي قد ارتبط اسمه بعدة أندية تركية وقطرية وإيرانية لضمه عقب نهاية عقده مع الشرطة.

وفضّل اللاعب العراقي خوض تجربة اللعب في الدوري الإماراتي بعد رحيله عن الشرطة.