فرنسا أوّلا.. مبابي يحوّل وجهة اهتمامات جماهير ريال مدريد في يورو 2024
أكدت تقارير إخبارية أن منتخب فرنسا استفاد بشكل كبير من وجود الجماهير الإسبانية في ألمانيا لمتابعة مباريات كأس أمم أوروبا 2024 وتشجيع منتخب لاروخا.
و من صفقة انتقال نجمه وقائده، كيليان مبابي، من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد الإسباني، هذا الصيف.
ووفقا لما أوردته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، السبت، أصبح منتخب الديكة، بطل أوروبا 1984 و2000 يملك قاعدة جماهيرية جديدة في يورو 2024، متمثلة بالأساس في الجماهير الإسبانية المتيمة بحب ريال مدريد والتي استغلت وجودها في ألمانيا لتشجع لاعبي فرنسا المنتمين للريال.
ويملك ريال مدريد 4 لاعبين فرنسيين، وهم كيليان مبابي الوافد الجديد على الفريق الملكي، فضلا عن أورليان تشواميني وإدوارد كامافينغا وفريلاند ميندي وهم من ركائز منتخب الديكة، وهو ما حفز المشجعين الإسبان لتشجيع منتخب فرنسا
وقالت صحيفة ليكيب إن عددا كبيرا من تعليقات مشجعي ريال مدريد، وبعض العاملين في النادي، على صور تدريبات منتخب فرنسا أظهرت أن نجاح لاعبي الميرينغي، أهم بالنسبة لهم من نجاح منتخب إسبانيا نفسه.
و قال عدد من المشجعين: "منتخب فرنسا هو فريقنا أيضا، فهو يضم تشواميني وكامافينغا وفيرلاند ميندي ومبابي، وهو ما يفوق عدد لاعبينا في المنتخب الإسباني
وكشف مشجع إسباني قائلا:"سأشجع فرنسا وأتمنى لهم الفوز، حتى إذا واجهوا إسبانيا".
وقال مشجع آخر: "أفضل أن يفوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، أكثر من اهتمامي بتتويج إسبانيا باليورو، وسأهتم بالبطولة أكثر هذا العام بسبب فرنسا ومبابي".
وتلعب فرنسا أولى مبارياتها في يورو 2024 يوم الإثنين أمام النمسا في ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا بولندا وهولندا.