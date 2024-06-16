فرنسا أوّلا.. مبابي يحوّل وجهة اهتمامات جماهير ريال مدريد في يورو 2024

أكدت تقارير إخبارية أن منتخب فرنسا استفاد بشكل كبير من وجود الجماهير الإسبانية في ألمانيا لمتابعة مباريات كأس أمم أوروبا 2024 وتشجيع منتخب لاروخا.

و من صفقة انتقال نجمه وقائده، كيليان مبابي، من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد الإسباني، هذا الصيف.

ووفقا لما أوردته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، السبت، أصبح منتخب الديكة، بطل أوروبا 1984 و2000 يملك قاعدة جماهيرية جديدة في يورو 2024، متمثلة بالأساس في الجماهير الإسبانية المتيمة بحب ريال مدريد والتي استغلت وجودها في ألمانيا لتشجع لاعبي فرنسا المنتمين للريال.

ويملك ريال مدريد 4 لاعبين فرنسيين، وهم كيليان مبابي الوافد الجديد على الفريق الملكي، فضلا عن أورليان تشواميني وإدوارد كامافينغا وفريلاند ميندي وهم من ركائز منتخب الديكة، وهو ما حفز المشجعين الإسبان لتشجيع منتخب فرنسا