كشف مدة غياب إيدرسون عن مانشستر سيتي

وتعرّض الحارس البرازيلي للإصابة أثناء هجمة حصل فيها ليفربول على ركلة جزاء في مباراة القمة التي انتهت بالتعادل 1ـ1، الأحد.

وبقي إيدرسون على أرض الملعب خلال تنفيذ ركلة جزاء انبرى لها الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر بنجاح، معادلًا النتيجة بعد هدف جون ستونز الافتتاحي، لكنّ المدرب الإسباني بيب جوارديولا عاد واستبدله بالألماني شتيفان أورتيغا.

وقال نادي مانشستر سيتي إن الحارس إيدرسون سيغيب عن عن الملاعب قرابة الشهر، بسبب إصابة في الفخذ.