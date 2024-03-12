كشف مدة غياب إيدرسون عن مانشستر سيتي
كشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مدة غياب البرازيلي إيدرسون مورايس حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بعد إصابته أمام ليفربول.
وتعرّض الحارس البرازيلي للإصابة أثناء هجمة حصل فيها ليفربول على ركلة جزاء في مباراة القمة التي انتهت بالتعادل 1ـ1، الأحد.
وبقي إيدرسون على أرض الملعب خلال تنفيذ ركلة جزاء انبرى لها الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر بنجاح، معادلًا النتيجة بعد هدف جون ستونز الافتتاحي، لكنّ المدرب الإسباني بيب جوارديولا عاد واستبدله بالألماني شتيفان أورتيغا.
وقال نادي مانشستر سيتي إن الحارس إيدرسون سيغيب عن عن الملاعب قرابة الشهر، بسبب إصابة في الفخذ.
ومن المنتظر أن يغيب إيدرسون عن القمة المرتقبة أمام آرسنال في الدوري نهاية مارس الجاري.
ويتصدر آرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن ليفربول، ونقطة واحدة عن سيتي الثالث.
ويحلُّ فريق آرسنال ضيفًا على ملعب الاتحاد، 31 مارس الجاري، في مباراة أخرى ذات أهمية كبيرة.
كذلك، سيكون إيدرسون خارج قائمة فريقه في مواجهة نيوكاسل ضمن الدور ربع النهائي لكأس إنجلترا، السبت، إضافة إلى المباراتين الدوليتين التجريبيتين لمنتخب بلاده أمام إنجلترا وإسبانيا.