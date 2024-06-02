"إرم نيوز" ترصد أحزان جماهير دورتموند بعد الخسارة أمام ريال مدريد (فيديو)
عاشت جماهير بروسيا دورتموند الألماني ليلة حزينة بعد الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني بهدفين دون رد في نهائي دوري أبطال أوروبا أمس السبت على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن.
وخسر بروسيا دورتموند النهائي الأوروبي للمرة الثانية على ملعب ويمبلي بعد نهائي نسخة 2013 أمام بايرن ميونخ الألماني.
وتابعت عدسة "إرم نيوز"، في مدينة "دورتموند" الواقعة في ولاية شمال الراين-وستفالي بألمانيا، أحزان الجماهير التي انتشرت في ساحات المدينة، أمام شاشات العرض الضخمة لمتابعة المباراة التي حملت آمالا كبيرة للجمهور الألماني في معظم أوقات اللقاء حتى ضاع الحلم عبر هدفين أحرزهما الفريق الإسباني، في الربع ساعة الأخيرة.
ولم يقتصر الحضور الجماهيري في أركان المدينة وساحاتها، على سكان "دورتموند" فقط، بل حضرت إلى ساحات المشاهدة، أعداد غفيرة من عدة مدن ألمانية بالقطار، وغادروا بعد انتهاء المباراة.
وأبدى مشجعو دورتموند، تقديرهم للعرض الراقي الذي ظهر به الفريق في أغلب أوقات المباراة، مقدمين التحية عبر هتافات للاعبين، قاموا بترديدها خلال عودتهم إلى منازلهم، حتى بعد الهزيمة وضياع اللقب القاري.