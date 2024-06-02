"إرم نيوز" ترصد أحزان جماهير دورتموند بعد الخسارة أمام ريال مدريد (فيديو)

عاشت جماهير بروسيا دورتموند الألماني ليلة حزينة بعد الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني بهدفين دون رد في نهائي دوري أبطال أوروبا أمس السبت على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن.

وخسر بروسيا دورتموند النهائي الأوروبي للمرة الثانية على ملعب ويمبلي بعد نهائي نسخة 2013 أمام بايرن ميونخ الألماني.