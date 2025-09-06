الخطيب يوجه ضربة قوية لأسطورة الأهلي المصري

وجه محمود الخطيب، رئيس الأهلي المصري، ضربة قوية إلى أحد أساطير القلعة الحمراء بعدما اتخذ قراراً حاسماً ضده.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن محمود الخطيب بدأ ترتيب أوراقه لخوض انتخابات النادي الأهلي والتي لم يتم تحديد موعد رسمي لها من جانب إدارة القلعة الحمراء.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الخطيب اتخذ قراراً باستبعاد حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي الحالي من قائمته الانتخابية.

وخاض حسام غالي انتخابات مجلس إدارة الأهلي عام 2021 في قائمة محمود الخطيب بعد أن لعب لفترة طويلة في صفوف الفريق الأحمر بجانب العديد من الأندية على رأسها توتنهام الإنجليزي وفينورد الهولندي وليرس البلجيكي والنصر السعودي.

أخبار ذات علاقة مفاجأة مدوية.. الخطيب يصدم نجمي الأهلي المصري

وعمل غالي بعد الاعتزال منسقاً للجنة الكرة بالنادي الأهلي ثم العمل كمدير للكرة بنادي الجونة.

وأكدت مصادر أن الخطيب غاضب من مقاطعة حسام غالي لاجتماعات مجلس الإدارة وغيابه المتكرر بجانب حدوث خلافات واضحة بين الخطيب وغالي بشأن سياسة إدارة كرة القدم.

أخبار ذات علاقة اسم جديد.. مدرب مفاجئ للغاية يدخل حسابات الأهلي المصري

ولم يعلن حسام غالي نيته خوض انتخابات الأهلي القادمة من عدمه بينما أشارت تقارير صحفية إلى رغبة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الأسبق في خوض الانتخابات على مقعد عضوية مجلس الإدارة.