ريال مدريد والنصر والاتحاد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يخوض ريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء مباراته الأولى في الدوري الإسباني ضد أوساسونا في مواجهة حافلة بالندية.

ويتطلع ريال مدريد لتقديم بداية قوية في مشواره بالليغا تحت قيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو خاصة بعد فوز برشلونة على ريال مايوركا بنتيجة 3-0 بالجولة الأولى للدوري الإسباني.

وفي نصف نهائي كأس السوبر السعودي، يلتقي النصر منافسه الاتحاد في مواجهة قوية ومرتقبة بالنسخة التي تقام في هونغ كونغ.

وتشهد منافسات الدوري المصري مواجهة بين المصري المتصدر بقيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي وضيفه بيراميدز حامل لقب دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض منتخب السودان مواجهة مرتقبة ضد السنغال في ختام المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا للمحليين كما يلعب منتخب نيجيريا ضد الكونغو.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني

ريال مدريد وأوساسونا – 10:00 مساءً – BEIN SPORTS 3

كأس السوبر السعودي

النصر والاتحاد – 3:00 عصراً – قناة ثمانية

الدوري المصري

المصري وبيراميدز – 9:00 مساءً – أون سبورت

بطولة أفريقيا للمحليين

السودان والسنغال – 8:00 مساءً – BEIN SPORTS 6

نيجيريا والكونغو - 8:00 مساءً - BEIN SPORTS 8