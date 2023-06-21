إيقاف مورينيو 4 مباريات بعد سبّه لحكم مباراة روما وإشبيلية
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إيقاف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما الإيطالي 4 مباريات، بعدما قام بتوجيه "سباب" إلى حكم نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).
روما خسر المباراة النهائية للدوري الأوروبي أمام إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح، في 31 مايو الماضي.
وأثار الحكم أنطوني تايلور غضب مدرب روما بعد خسارة الفريق الإيطالي بركلات الترجيح أمام إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي.
وبدت المباراة صعبة حيث أشهر تايلور 14 بطاقة صفراء، وهو أكبر عدد على الإطلاق في مباراة بالدوري الأوروبي، ولعب ما يقرب من 30 دقيقة كوقت محتسب بدل ضائع.
ووجّه مورينيو، الذي صرخ في وجه طاقم التحكيم بعبارات مهينة خارج ملعب بوشكاش، انتقادات للحكم في تصريحاته عقب المباراة، قائلا: "كانت مباراة قوية ونابضة بالحياة أدارها حكم بدا من إسبانيا، كانت هناك بطاقات صفراء طوال الوقت".
وعقب المباراة توجه مورينيو لمنطقة الحافلات ووجَّه سبابًا لأنطوني تايلور، إذ وصفه بالعار حتى تدخل أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومنعه من الوصول إلى الحكم.
وقررت لجنة التأديب في اليويفا عقاب مورينيو بإيقافه 4 مباريات في البطولات الأوروبية، فضلا عن تغريم نادي روما ماليا.
وفيما يلي عقوبات اليويفا كاملة:
1/ إيقاف جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما 4 مباريات "أوروبية" بسبب "اللغة المسيئة" تجاه حكم نهائي الدوري الأوروبي.
2/ تغريم روما 50 ألف يورو ومنع النادي من بيع التذاكر لمباراة خارج القواعد في مباراة أوروبية؛ بسبب إلقاء الألعاب النارية والمقذوفات.
3/ تغريم روما 50 ألف يورو بسبب السلوك غير اللائق للفريق.
وسيكون روما مطالبا أيضا بالتواصل مع الاتحاد المجري لكرة القدم في غضون 30 يوما لإصلاح الأضرار الناتجة عن أفعال المشجعين في الملعب.
ويشارك روما، الذي احتل المركز السادس في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.