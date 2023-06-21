إيقاف مورينيو 4 مباريات بعد سبّه لحكم مباراة روما وإشبيلية

روما خسر المباراة النهائية للدوري الأوروبي أمام إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح، في 31 مايو الماضي.

وأثار الحكم أنطوني تايلور غضب مدرب روما بعد خسارة الفريق الإيطالي بركلات الترجيح أمام إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي.

وبدت المباراة صعبة حيث أشهر تايلور 14 بطاقة صفراء، وهو أكبر عدد على الإطلاق في مباراة بالدوري الأوروبي، ولعب ما يقرب من 30 دقيقة كوقت محتسب بدل ضائع.

ووجّه مورينيو، الذي صرخ في وجه طاقم التحكيم بعبارات مهينة خارج ملعب بوشكاش، انتقادات للحكم في تصريحاته عقب المباراة، قائلا: "كانت مباراة قوية ونابضة بالحياة أدارها حكم بدا من إسبانيا، كانت هناك بطاقات صفراء طوال الوقت".

وعقب المباراة توجه مورينيو لمنطقة الحافلات ووجَّه سبابًا لأنطوني تايلور، إذ وصفه بالعار حتى تدخل أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومنعه من الوصول إلى الحكم.