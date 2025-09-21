تعاقد مع لاعب يحصد أضعاف إمام عاشور.. شيكابالا يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

كشف محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد نادي الزمالك السابق، عن أبرز الأزمات التي يواجهها فريق الأهلي خلال الفترة الحالية، قبل القمة المرتقبة ضد الفريق الأبيض.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الـ29 من سبتمبر الجاري، على استاد القاهرة، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.

وقال شيكابالا في تصريحات تلفزيونية: "المشكلة الكبرى في الأهلي هي غرفة الملابس، لديهم مشاكل كبيرة وهذا واضح للناس ومن يقول غير هذا فهو لا يرى بشكل جيد، لو أنا لاعب في الأهلي وحصدت بطولات، وأنت أحضرت لاعبا من الخارج وتعطيه ملايين الملايين، بالتأكيد سأشعر بالضيق، لو الأرقام ضخمة كما نسمع بالتأكيد كل لاعب سينظر لزميله، وأنا كلاعب لديك ضحيت وجلبت لك بطولات وكل شيء".

وأضاف: "إمام عاشور أحسن لاعب في مصر وإفريقيا لمدة عامين، وأنت تعاقدت مع لاعب مثله في الدوري ذاته ويحصل أكثر منه مرتين، فبالتأكيد سيقول أنا أحسن لاعب في مصر وسيخلق مشكلة".

واختتم: "الأهلي عنده مشكلة في مركز الظهير الأيسر، وهذا يجعل هناك ضغطا على محمود حسن (تريزيغيه)، والأحمر يبدأ الهجمة بشكل سيئ، وهذا سيساعد الزمالك في مباراة القمة، بالإضافة لرحيل وسام أبو علي أثر في الأهلي جدًّا، كان يسجل ويقف محطة، هو شكل ولاعب مختلف عن غراديشار ومحمد شريف".

ويعيش الأهلي تحت صفيح ساخن منذ فترة طويلة بعد التعاقد مع أحمد سيد "زيزو" في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الزمالك، وهي الصفقة التي صنعت مشكلة كبيرة بين اللاعب وناديه السابق وتطورت لشكاوى متبادلة، كما صنعت أزمة داخل الأهلي، حيث بدأ اللاعبون يطالبون بزيادة عقودهم على غرار ما يحصل عليه "زيزو"، وكان أبرزهم إمام عاشور ومروان عطية.