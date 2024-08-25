كشفت تقارير إعلامية عن السبب الأبرز وراء نقطة ضعف فواز الصقور، نجم نادي الاتحاد السعودي.

وحقق الاتحاد فوزا ثمينا على حساب الخلود، بهدف دون رد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

وحصد الاتحاد أول 3 نقاط في مشواره بالنسخة الجديدة من دوري روشن، حيث يسعى لمصالحة جماهيره بعدما خسر الألقاب جميعها في الموسم الماضي.

وسجل هدف المباراة الوحيد، الوافد الجديد حسام عوار، في الدقيقة 94.

وبدا أن كريم بنزيما قائد الاتحاد يشعر بالامتعاض من زميله فواز الصقور؛ لأنه لم يرسل له تمريرة عرضية.

وتجدد امتعاض بنزيما من الصقور، بعدما أرسل الظهير الأيمن تمريرة عرضية قوية لم يلحق بها مهاجم ريال مدريد السابق الذي هرب من الرقابة في الدقيقة 66.

وقال أحمد عطيف، خلال تحليله اللقاء، في تصريحات تلفزيونية: "الصقور لاعب ليس لديه إمكانيات تكنيكية، بل يركض في المساحات بشكل جيد، ولكن لا يرفع رأسه لكي يرى من سيمرر له الكرة في منطقة الجزاء، هو للأسف لا يتطور، ولكن لو تطور في هذا الأمر من الممكن أن يصل لمستوى آخر".

وتابع: "هو من أكثر اللاعبين الذين يركضون في المساحة، ولكن النهاية تكون سيئة".

يذكر أن الاتحاد يسعى للمنافسة على الدوري السعودي، الذي حققه في الموسم قبل الماضي.