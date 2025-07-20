اللاعب يريد الانضمام.. نجم الأخضر يقترب من الأهلي السعودي

كشفت تقارير إخبارية عن اقتراب أحد نجوم دوري روشن للمحترفين من الانضمام للأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتسعى إدارة الأهلي السعودي بقوة في الفترة الحالية لدعم صفوف الفريق بعدة صفقات محلية على أعلى مستوى، من أجل تقوية صفوف "الراقي" تحت قيادة الألماني ماتياس يايسله، الذي ينتظره موسم ناري؛ إذ سينافس على عدة جبهات أبرزها دوري روشن للمحترفين، وكأس الملك، ودوري أبطال آسيا للنخبة.

أخبار ذات علاقة 4 صفقات محلية تشعل سوق الانتقالات في دوري روشن

ويعد أبرز اللاعبين المرصودين حاليا للانضمام لصفوف الأهلي هو الجناح الأيسر بنادي الخليج صالح أبو الشامات.

ووفقا لما ذكره حساب "وفي" على منصة "إكس"، المتابع لأخبار سوق الانتقالات في دوري روشن للمحترفين، فإن "صالح أبو الشامات دخل ضمن اهتمامات النادي الأهلي حاليا، واللاعب أيضا لديه الرغبة لارتداء قميص الراقي".

أخبار ذات علاقة يايسله طلبه بالاسم.. الأهلي السعودي ينقض على نجم النصر

ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات الرسمية خلال الأسابيع القادمة بين إدارة الأهلي ونادي الخليج، لبحث إمكانية شراء المدة المتبقية في عقد اللاعب الممتد إلى نهاية موسم 2027.

يذكر أن أبو الشامات أحد خريجي أكاديمية النادي الأهلي وسبق له أن مثّل أندية القادسية والتعاون، بالإضافة لناديه الحالي الخليج، وتشرف بارتداء قميص الأخضر السعودي في جميع الفئات السنية: الناشئين، الشباب، والأولمبي.

وخلال الموسم المنقضي خاض أبو الشامات مع الخليج 31 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 6.