نيمار يستعرض أمام جيونبوك موتورز ويسجل ثنائية رائعة (فيديو)

وتكفل الوافد الجديد الإسباني ماركو أسينسيو بالهدف الثالث.

وارتبط اسم نيمار بالخروج من باريس سان جيرمان أكثر من مرة هذا الصيف سواء إلى برشلونة أو الهلال السعودي لكن يبدو أن البرازيلي مستمر في ناديه.

وقالت صحيفة سبورت اليوم الخميس إن "تشافي مدرب برشلونة رفض تواجد نيمار في النادي رغم وجود فكرة لإعارته ضمن صفقة انتقال عثمان ديمبلي إلى النادي الفرنسي".

وحسب سبورت، عرض باريس سان جيرمان إعارة نيمار إلى برشلونة ضمن صفقة عثمان ديمبلي، لكن تشافي لا يرى أن اللاعب البرازيلي مناسبٌ لمشروعه بالتالي رفض الفكرة.

وفي السعودية، طالبت جماهير الهلال السعودية أكثر من مرة عبر منصات التواصل الاجتماعي بالتعاقد مع نيمار.