نيمار يستعرض أمام جيونبوك موتورز ويسجل ثنائية رائعة (فيديو)
عاد البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان إلى الملاعب بعد فترة غياب طويلة للغاية بسبب إصابة في الكاحل.
ودفع المدرب الإسباني إنريكي بنيمار في مباراة باريس سان جيرمان الودية أمام جيونبوك موتورز ليسجل ثنائية رائعة في فوز ناديه 3/0 ضمن جولته التحضيرية في آسيا.
وتكفل الوافد الجديد الإسباني ماركو أسينسيو بالهدف الثالث.
وارتبط اسم نيمار بالخروج من باريس سان جيرمان أكثر من مرة هذا الصيف سواء إلى برشلونة أو الهلال السعودي لكن يبدو أن البرازيلي مستمر في ناديه.
وقالت صحيفة سبورت اليوم الخميس إن "تشافي مدرب برشلونة رفض تواجد نيمار في النادي رغم وجود فكرة لإعارته ضمن صفقة انتقال عثمان ديمبلي إلى النادي الفرنسي".
وحسب سبورت، عرض باريس سان جيرمان إعارة نيمار إلى برشلونة ضمن صفقة عثمان ديمبلي، لكن تشافي لا يرى أن اللاعب البرازيلي مناسبٌ لمشروعه بالتالي رفض الفكرة.
وفي السعودية، طالبت جماهير الهلال السعودية أكثر من مرة عبر منصات التواصل الاجتماعي بالتعاقد مع نيمار.
وقال الإعلامي السعودي سعود الصرامي إن فهد بن نافل رئيس نادي الهلال أجرى اتصالًا مع ناصر الخليفي لبحث فكرة التعاقد مع نيمار، لكن الخليفي نصحه بعد ضم اللاعب بحسب الصرامي.
وسيكون نيمار هو النجم الأول لنادي باريس سان جيرمان الصيف المقبل بعد تعقد وضعية كيليان مبابي الذي يرغب النادي في بيعه حال عدم تجديد عقده.
وينوي باريس سان جيرمان وضع اللاعب الفرنسي على دكة البدلاء حال أصر على موقفه بعدم تجديد العقد والرحيل مجانًا الصيف المقبل إلى ريال مدريد.
وزعمت تقارير إسبانية ،اليوم الخميس، أن مبابي بات منفتحًا على الانتقال إلى تشيلسي على سبيل الإعارة.
واقترب باريس سان جيرمان من التعاقد مع النجمين عثمان ديمبلي من برشلونة وجونزالو راموس من بنفيكا البرتغالي لدعم خط الهجوم بناءً على طلب المدرب الإسباني إنريكي الذي أخرج مبابي من خططه للموسم الجديد.