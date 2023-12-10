الزمالك يكشف أحدث تطورات أزمة فتوح والمدرب الجديد

كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي للزمالك، آخر التطورات الخاصة بأزمة ثلاثي الفريق الأبيض، أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، بعد انتهاء فترة إيقافهم بشكل رسمي.

وتدرب الثلاثي طيلة مدة الإيقاف والتي وصلت لشهر في الفترة الماضية بشكل فردي.

وكان مجلس الإدارة قرر إيقاف الثلاثي وإحالته للتحقيق، مع عرضه للبيع أيضا في فترة الانتقالات الشتوية يناير، بسبب خروجه من المعسكر قبل مباراة زد في الدوري المصري.

وقال سالم في تصريحات تلفزيونية: "فتوح وصبحي والزناري سيشاركون في تدريبات الزمالك يوم الإثنين، أما مشاركتهم في المباريات أمر يرجع للمدير الفني معتمد جمال".

وأوضح: "النادي لم يتراجع في قراره بشأن عرض الثلاثي للبيع".