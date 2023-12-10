الزمالك يكشف أحدث تطورات أزمة فتوح والمدرب الجديد
كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي للزمالك، آخر التطورات الخاصة بأزمة ثلاثي الفريق الأبيض، أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، بعد انتهاء فترة إيقافهم بشكل رسمي.
وتدرب الثلاثي طيلة مدة الإيقاف والتي وصلت لشهر في الفترة الماضية بشكل فردي.
وكان مجلس الإدارة قرر إيقاف الثلاثي وإحالته للتحقيق، مع عرضه للبيع أيضا في فترة الانتقالات الشتوية يناير، بسبب خروجه من المعسكر قبل مباراة زد في الدوري المصري.
وقال سالم في تصريحات تلفزيونية: "فتوح وصبحي والزناري سيشاركون في تدريبات الزمالك يوم الإثنين، أما مشاركتهم في المباريات أمر يرجع للمدير الفني معتمد جمال".
وأوضح: "النادي لم يتراجع في قراره بشأن عرض الثلاثي للبيع".
وأشار: "ملف تجديد اللاعبين مسؤولية حسين لبيب وأحمد سليمان لأنه من الملفات المهمة جدا".
وبسؤاله عن هل مجلس إدارة الزمالك وضع رهانه بالكامل على معتمد جمال وتم استبعاد التعاقد مع مدرب أجنبي جديد؟.. أجاب المتحدث الرسمي: "مجلس الزمالك يعمل بشكل علمي ومقسم المرحلة الزمنية وبالتالي سيكون هناك فترة تقييم في يناير لتقييم الجهاز الفني، فترة التوقف طويلة في يناير وبعد نهاية ديسمبر سيتم إعادة تقييم كل شيء يخص فريق كرة القدم وبعدها سيتم اتخاذ القرارات المناسبة".
وعن أزمة القيد، أشار: "ما زال العمل جارِ وهناك تفاوض ولن نعلن عن كل تفصيلة ولكن المجلس يعمل على حل الأمور بجانب سداد مستحقات اللاعبين".
وفاز الزمالك، اليوم السبت، على ساغرادا الأنجولي بهدف دون رد في الجولة الثالثة لمجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وحقق الزمالك الفوز الثالث على التوالي في المجموعة ليصل إلى النقطة التاسعة في الصدارة.
ويخرج الزمالك في الجولة الرابعة لمواجهة ساغرادا في أنجولا يوم 20 من شهر ديسمبر الجاري.
بينما يلعب الزمالك ضد المصري يوم الخميس المقبل في الدوري المصري.