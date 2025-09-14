خالد الغندور: زيزو يتفوق على خوان ألفينا في شيء واحد فقط (فيديو)

أشاد الإعلامي الرياضي خالد الغندور بإمكانيات البرازيلي خوان ألفينا وتألقه مع الفريق الأبيض، خاصة في مواجهة الأمس أمام المصري البورسعيدي في منافسات الدوري، عاقدا مقارنة بينه وبين أحمد سيد "زيزو"، لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي.

وفاز الزمالك على نظيره المصري البورسعيدي بثلاثية دون رد، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وقدم البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا مباراة جيدة، حيث قدم تمريرة حاسمة للهدف الثاني للفارس الأبيض، والذي سجله عمر جابر.

وانضم الجناح صاحب الـ 22 عاما إلى الزمالك قادما من ألكسندريا الأوكراني، في صفقة بلغت قيمتها 1.80 مليون يورو.

وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية: "رحيل زيزو للأهلي كان محزنا لزملكاوية كلهم؛ لأن الكل كان يعتبره أسطورة في النادي بعد اعتزال محمود عبد الرازق (شيكابالا) ومحمد عبد الشافي، والكل كان يدعمه ضد التجاوزات التي تقال ضده، ولكن طلبات اللاعب فاقت الـ100 مليون جنيه مصري هو ووالده الذي يعمل وكيلا له، ورغم كل هذا انتقل للأهلي، وهو لاعب جيد بالطبع ولديه قدرة على صناعة الأهداف وعقلية احترافية".

وأضاف الغندور: "لكن بعد 6 أسابيع من انطلاق الدوري لو عرض أحد على الزملكاوية عودة (زيزو) ورحيل البرازيلي خوان ألفينا فسيرفض الجميع؛ لأن هناك فارقا كبيرا بينهما؛ زيزو غير مهاري في مسألة واحد على واحد، ولكن ألفينا الكرة (لازقة) في قدمه رغم صغر جسده، لكن أحسن من زيزو في الضغط على الخصم واستخلاص الكرة والعودة للنواحي الدفاعية، وزيزو كان مقصرا في هذه النقطة".

برافو جون ادوارد 👏 فرحة جمهور الزيمالك برحيل زيزو و التعاقد مع خوان و دي رؤيتي للفروق المهارية بين احمد زيزو و خوان بيزيرا و زيزو يتفوق في مهارة واحدة فقط Posted by ‎Khaled Elghandour - خالد الغندور‎ on Saturday, September 13, 2025

وتابع: "زيزو أحسن منه فقط في الإنهاء على المرمى، وعيب خوان ألفينا الوحيد إنه يريد تطوير مهاراته في مسألة إنهاء الكرة بالتوقيت المناسب على المرمى، وقد صنع أكثر من فرصة أمس والهدف الثاني لعمر جابر وكان أحد نجوم اللقاء، وجمهور الزمالك تعلق به، ويتحسن مستواه، وعنده 22 سنة وأصغر من زيزو بـ7 سنوات، وهذه ميزة بالطبع. وهذا اللاعب انضم بمليون و800 ألف دولار بجانب راتبه، وصفقته أقل مما كان يريده زيزو، والأخير صنع مشاكل في غرفة الأهلي، وأعتقد أن خوان ألفينا أهم صفقة عقدها الزمالك، وسنشعر بقيمته في المباريات المقبلة، ويجب أن نشكر جون إدوارد، المدير الرياضي، اختيار سليم وصفقة مميزة للنادي الأبيض".