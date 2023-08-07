تفاصيل عرض نادي الاتحاد السعودي لضم محمد صلاح

كما نقلت عن مصدر وصفته بالمقرب من اللاعب المصري، تأكيده وجود مفاوضات بين صلاح ونادي الاتحاد، مشددا: "هذا ما أستطيع قوله، فحتى الآن لا أملك تفاصيل أخرى".

وتابع المصدر ذاته: "لا بد أن يكون العرض مغريًا للنجم المصري من أجل القدوم للعب في السعودية. صلاح ما زال لديه الكثير ليقدمه في إنجلترا".

يذكر أن عقد صلاح، صاحب الـ31 عامًا، مع "الريدز" يمتد لموسمين، إذ ينتهي بنهاية موسم 2024-2025، وأشارت تقارير سابقة إلى رفضه فكرة مغادرة ناديه في الوقت الحالي.