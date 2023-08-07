تفاصيل عرض نادي الاتحاد السعودي لضم محمد صلاح
كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل العقد الكبير الذي قدمه نادي الاتحاد السعودي من أجل التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في الميركاتو الجاري.
وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، في تقرير لها، اليوم الاثنين، إن "إدارة الاتحاد تقدمت بعرض رسمي لضم محمد صلاح، قيمته 180 مليون يورو لمدة موسمين، إضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني لشراء المدة المتبقية في عقده من ناديه ليفربول الإنجليزي".
كما نقلت عن مصدر وصفته بالمقرب من اللاعب المصري، تأكيده وجود مفاوضات بين صلاح ونادي الاتحاد، مشددا: "هذا ما أستطيع قوله، فحتى الآن لا أملك تفاصيل أخرى".
وتابع المصدر ذاته: "لا بد أن يكون العرض مغريًا للنجم المصري من أجل القدوم للعب في السعودية. صلاح ما زال لديه الكثير ليقدمه في إنجلترا".
يذكر أن عقد صلاح، صاحب الـ31 عامًا، مع "الريدز" يمتد لموسمين، إذ ينتهي بنهاية موسم 2024-2025، وأشارت تقارير سابقة إلى رفضه فكرة مغادرة ناديه في الوقت الحالي.
فيما ذكرت صحيفة "ميرور"، أمس، أن أندية الدوري السعودي للمحترفين تستهدف التعاقد مع أسماء كبيرة جديدة مثل كيفن دي بروين ومحمد صلاح العام المقبل.
ونجحت أندية الدوري السعودي في التعاقد مع عدة لاعبين خلال أقل من عام أبرزهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وساديو ماني ورياض محرز ونغولو كانتي وغيرهم.
ويستعد صلاح لخوض موسمه التاسع في البريميرليغ، بعدما سجل ظهوره في 8 مواسم سابقة بقميص فريقي تشيلسي وليفربول.
ومع ليفربول خاض صلاح 231 مباراة سجل خلالها 139 هدفا.
ويستهل فريق ليفربول مشواره في الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي بالمباراة التي تجمعه بنظيره تشيلسي، في الجولة الأولى يوم 13 أغسطس المقبل، على ملعب ستامفورد بريدج.