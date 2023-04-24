ذكريات المونديال.. يوسف النصيري يكرر قفزته المذهلة ضد فياريال (فيديو)

وجاء هدف يوسف النصيري في الدقيقة 90+4 وكانت النتيجة تشير إلى التعادل 1/1 ليمنح هدفه إشبيلية الفوز 2/1.

وكان يوسف النصيري قد سجل هدفا مشابها لهذا الهدف أمام البرتغال في دور الـ16 من كأس العالم 2022 ليقود أسود الأطلس إلى ربع النهائي، قبل تجاوز إسبانيا بضربات الترجيح والتأهل إلى نصف النهائي.