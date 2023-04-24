ذكريات المونديال.. يوسف النصيري يكرر قفزته المذهلة ضد فياريال (فيديو)
أعاد المهاجم المغربي يوسف النصيري إلى الأذهان ذكريات هدفه التاريخي في مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم أمام فياريال في مواجهة إشبيلية في الجولة الـ30 من الدوري الإسباني يوم الأحد.
ولعب الكرواتي إيفان راكيتيتش ضربة ركنية ارتقى لها يوسف النصيري ووضعه برأسه في مرمى بيبي ريينا حارس فياريال.
وجاء هدف يوسف النصيري في الدقيقة 90+4 وكانت النتيجة تشير إلى التعادل 1/1 ليمنح هدفه إشبيلية الفوز 2/1.
وكان يوسف النصيري قد سجل هدفا مشابها لهذا الهدف أمام البرتغال في دور الـ16 من كأس العالم 2022 ليقود أسود الأطلس إلى ربع النهائي، قبل تجاوز إسبانيا بضربات الترجيح والتأهل إلى نصف النهائي.
وكان يوسف النصيري قد سجل هدفين قبل أيام ليقود إشبيلية للفوز 3/0 على مانشستر يونايتد والتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي.
ويملك إشبيلية 38 نقطة من 30 مباراة ويحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإسباني.