ماذا قال معتمد جمال لفتوح بعد عودته لتدريبات الزمالك الجماعية؟

كشف معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كواليس حديثه مع الثلاثي أحمد فتوح، ومصطفى الزناري، ومحمد صبحي، بعد عودتهم للتدريبات الجماعية.

وانتهت مدة الإيقاف التي فرضها مجلس إدارة الزمالك على الثلاثي، عقب خروجهم من معسكر الفريق قبل مباراة زد بالدوري المصري قبل 30 يوما.