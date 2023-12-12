ماذا قال معتمد جمال لفتوح بعد عودته لتدريبات الزمالك الجماعية؟
كشف معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كواليس حديثه مع الثلاثي أحمد فتوح، ومصطفى الزناري، ومحمد صبحي، بعد عودتهم للتدريبات الجماعية.
وانتهت مدة الإيقاف التي فرضها مجلس إدارة الزمالك على الثلاثي، عقب خروجهم من معسكر الفريق قبل مباراة زد بالدوري المصري قبل 30 يوما.
وحقق الزمالك أخيرا الفوز على ساغرادا الأنجولي، ليتربع على صدارة مجموعته في الكونفدرالية الأفريقية بعد مرور 3 جولات وبالعلامة الكاملة.
وقال جمال لقناة الزمالك: " تحدثت مع فتوح وصبحي والزناري بعد عودتهم للتدريبات، وطالبتهم بأداء تدريبات مكثفة، ليكونوا جاهزين من الناحية الفنية، بعد أن كانوا بعيدين عن المشاركة في الفترة الماضية".
وتابع :"سيخضع الثلاثي لفترة إعداد مصغرة، قبل حسم مشاركتهم مجددا في المباريات وفقا لاحتياجات الفريق".
وتردد أن فتوح بات قريبا من تجديد عقده مع الزمالك الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وسط أنباء عن اهتمام من الأهلي الذي يريد التعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيسر مع تقدم عمر علي معلول.
ولم يعلن الزمالك عن أي تطور فيما يخص مستقبل فتوح مع الفريق.