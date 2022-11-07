عبدالرزاق حمدالله يوضح سبب إشارته لرئيس النصر مسلي آل معمر (فيديو)
كشف المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي الاتحاد السعودي، كواليس إشارته الشهيرة لرئيس النصر مسلي آل معمر في نهاية مباراة الاتحاد والنصر مع نهاية الموسم الماضي.
وتم فسخ العقد المبرم بين حمدالله ونادي النصر، من قبل إدارة مسلي آل معمر لأسباب وصفتها بـ"التأديبية".
وانتقل حمدالله صاحب الـ31 عامًا بعدها إلى صفوف نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسم ونصف الموسم.
وخلال ظهوره ببرنامج "أكشن مع وليد" اليوم الأحد، قال حمدالله إن إشارته لمسلي آل معمر كانت عقب فوز الاتحاد على النصر بثلاثة أهداف دون مقابل، حيث كان يقف رئيس النصر وحيدًا.
وأوضح: "قلت له “الميدان يا حميدان” وهي سالفة قديمة وخرجت بطريقة عفوية، ولم أقصد الإساءة لرئيس النصر".
وواصل: " عندما كنت لاعبا للنصر في دوري أبطال آسيا وخسرنا، تحدث معي وقال الميدان يا حميدان وكأنه يقصدني، وعندما أتيت للاتحاد وسجلت أمامه، ذكرته وقلت له الميدان يا حميدان”.
وشارك حمدالله هذا الموسم مع الاتحاد في 6 مباريات، وسجل خلالها 4 أهداف، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 3.20 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".
وقالت قنوات "الكاس" القطرية إن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب استدعى المهاجم عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد السعودي لقائمة منتخب المغرب المشاركة في كأس العالم في قطر.
ولم ينضم حمدالله لقائمة منتخب المغرب منذ أكثر من 3 أعوام بالرغم من أرقامه التهديفية المميزة في الدوري السعودي، بقرار تأديبي من اتحاد الكرة المغربي؛ بسبب مغادرة اللاعب لمعسكر الفريق بشكل مفاجئ قبل انطلاق أمم أفريقيا 2019 في مصر.
ويتواجد منتخب المغرب في كأس العالم في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات: بلجيكا، وكرواتيا، وكندا.
ويستهل أسود الأطلس مشوارهم بمواجهة كرواتيا، يوم 23 نوفمبر، ثم بلجيكا يوم 27 نوفمبر، وأخيرًا كندا يوم 1 ديسمبر.