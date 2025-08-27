من قلب قناة الأهلي.. شوبير يحذر مجلس الإدارة من نتائج "الحملة الكبيرة"

وجّه الإعلامي أحمد شوبير تحذيرًا صارخًا إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، بشأن العواقب التي قد تترتب على أي قرار متسرع بشأن مستقبل الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم.

جاءت تصريحات شوبير، المذيع بقناة النادي الرسمية، في أعقاب موجة الانتقادات الحادة التي تعرض لها ريبيرو على خلفية تعادل الفريق سلبياً مع نظيره غزل المحلة، مساء الاثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

انتقادات حادة تطال ريبيرو

يواجه النادي الأهلي حالة من عدم الاستقرار، فقد ألقى التعادل الأخير بظلاله على أداء الفريق، الذي بات يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط فقط، جمعها من فوز وحيد وتعادلين في ثلاث مباريات، وهو ما أثار سخط الجماهير ودفعها إلى المطالبة بإقالة المدرب الإسباني.

ويترقب الفريق الأحمر مواجهةً مصيرية أخرى أمام نادي بيراميدز في الجولة المقبلة من الدوري، في مباراة قد تشكّل محطة فارقة في مسار الأهلي لهذا الموسم، بل وقد تكون حاسمة في تحديد مصير ريبيرو على رأس القيادة الفنية.

وفي خضم هذه الأجواء المتوترة، تصاعدت الأصوات المنادية بإقالة المدرب الإسباني، كما كشفت مصادر عن أن إدارة النادي الأهلي بدأت في التواصل مع المدرب البرتغالي جوزيه غوميز، المدرب السابق لنادي الزمالك، لاستطلاع رأيه حول تولي منصب المدير الفني للفريق في حال تمت إقالة ريبيرو.

تحذير شوبير من داخل قناة الأهلي

عبّر شوبير عن موقفه بشكل واضح ومباشر، من داخل قناة "الأهلي" فقد قال: "دعونا نذهب إلى صلب الخلاف وتباين وجهات النظر.. ريبيرو مدرب ممتاز، ولو قرر المجلس الاستغناء عنه غدًا، سأستمر في القول إنه مدرب ممتاز".

وأضاف محذرًا: "لا يجوز لأحد أن يصرح بأنه يجب أن يُغادر بعد مباراة بيراميدز أو في ديسمبر.. هذا غير مقبول".

وتابع: "أنا أرى أنه مدرب جيد، وما المغضب في هذا الرأي؟ أنا لن أجبرك على السير على نهجي، وأنت أيضًا لا يمكنك إجباري على تبني رأيك.. أنت حر في قول رأيك".

وأكد حق الاختلاف قائلاً: "من حقك أن تعبر عن رأيك، ولنختلف كأهلاوية مع أهلاوي، هذا هو المقصود"، ولكنه استنكر محاولات فرض الرأي، قائلاً: "ما يؤلمني هو أن هناك من يحاول فرض رأيه ليتحول إلى قرار.. كلا، هناك مجلس إدارة هو صاحب القرار في هذه الأمور".

وأوضح شوبير رؤيته لاستمرار ريبيرو قائلاً: "مرة أخرى، رأيي الشخصي أن هذا المدرب سينجح في تقديم شيء ملموس للأهلي، لكنه يحتاج إلى فترة زمنية كافية، وسيفعل ذلك مع مرور الوقت، هذه وجهة نظري.. وأنت ترى أنه يجب أن يرحل بعد 3 مباريات فقط، هذه وجهة نظرك وأنت حر فيها".

واختتم تحذيره بلهجة حازمة: "إن هذا الرجل لو غادر، سأخرج لأقول لكم إن الأهلي قد خسر هذا الرجل، وسأقولها من على شاشة قناة الأهلي ذاتها، دون أن أحسب أي حسابات.. إذا تشكلت حملة كبيرة ضده، فستجدني أزداد عنادًا وإصرارًا على رأيي".