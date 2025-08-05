خائف من الدكة.. نجم بيراميدز يرحب بالانتقال إلى الزمالك

كشفت تقارير إعلامية عن آخر تطورات مفاوضات نادي الزمالك مع مصطفى فتحي، نجم بيراميدز، للعودة لصفوف الفريق الأبيض خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويرتبط مصطفى فتحي بتعاقد مع بيراميدز حتى صيف 2027.

ووفقًا للتقارير، فإن هناك مفاوضات شفهية قد حدثت خلال الأيام الماضية لبحث إمكانية انتقال مصطفى فتحي إلى الزمالك.

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ولكن نادي بيراميدز تمسك باستمرار اللاعب بسبب الاعتماد عليه بشكل أساسي وكونه أبرز العناصر الرئيسية في الفريق.

فيما ذكر تقرير لقناة "النهار" المصرية، أن نادي الزمالك كثف مفاوضاته مع مصطفى فتحي لحسم الصفقة قبل غلق باب القيد، مشيرًا إلى أن اللاعب رحب بالعودة للنادي الأبيض، ولكن نادي بيراميدز يرفض فكرة رحيله مطلقًا.

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وأضاف: "مصطفى فتحي لديه قلق من عدم المشاركة بعد التعاقد مع البرازيلي إيفرتون، واللاعب لا يمانع فكرة العودة للزمالك".

ويرغب الزمالك في التعاقد مع مصطفى فتحي، لحل الأزمة التي يُعاني منها الفريق في مركز الجناح الأيمن خاصة بعد رحيل أحمد سيد "زيزو"، الذي انتقل لصفوف الأهلي في صفقة انتقال حر، والاستقرار على رحيل التونسي أحمد الجفالي.

وغاب مصطفى فتحي، عن مباراتي بيراميدز الوديتين، أمام سيراميكا كليوباترا، وأسوان، في إطار استعدادات الفريق السماوي للموسم الجديد، وهو ما أثار التكهنات حول رحيل اللاعب عن الفريق السماوي وانتقاله لصفوف فريق الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري، فيما ذكرت تقارير أخرى أن غياب اللاعب جاء للإصابة.

وخاض مصطفى فتحي الموسم الماضي 40 مباراة مع بيراميدز في مختلف المسابقات، وأسهم في 19 هدفًا، إذ نجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 10 أخرى.

وتوج فتحي الموسم الماضي بلقب دوري أبطال إفريقيا مع بيراميدز.

ويستعد بيراميدز لافتتاح منافساته في الموسم الجديد للدوري المصري بمواجهة وادي دجلة.