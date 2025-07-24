مليون ونصف دولار في يده.. كريستيانو رونالدو يشتري ساعة خرافية (فيديو)

اشترى النجم البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو ساعة فاخرة وباهظة الثمن، لتضاف إلى "أسطول الساعات" الذي يمتلكه.

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رونالدو محب للساعات الفاخرة، فقد سبق أن ظهر بمجموعة واسعة من التصاميم المميزة من "جاكوب آند كو"، بما في ذلك الإصدارات المخصصة له مثل "إبيك إكس فلIGHT أوف سي آر 7" و"إبيك إكس هارت أوف سي آر 7".

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شراء ساعة جديدة فاخرة

ظهر رونالدو وهو يرتدي ساعة فاخرة من تصميم "جاكوب آند كو"، تحمل اسم "بوجاتي شيرون توربيون"، التي تُقدر قيمتها بنحو 1.3 مليون يورو.

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الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، ظهر فيه رونالدو وهو يرتدي الساعة، التي تم تصميمها على غرار سيارة "بوغاتي شيرون" الفاخرة، تتميز بتصميم مبتكر.

وتُعادل نحو نصف سعر سيارة "بوغاتي شيرون" الأصلية (التي تبلغ تكلفتها نحو 2.4 مليون يورو).