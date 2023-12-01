النصر ضد الهلال.. "صدام الجلاكتيكوس" في ديربي الرياض
يستضيف نادي الهلال منافسه النصر، اليوم الجمعة، على مدينة الملك فهد الرياضية، في ديربي الرياض، في أبرز مباريات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.
تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 مساء بتوقيت القاهرة، 10:00 مساء بتوقيت أبوظبي.
وتحظى المباراة بإثارة وندية لعدة أسباب، أولها المنافسة التاريخية بين الفريقين أصحاب البطولات الأكبر في الكرة السعودية، فضلا عن كونه ديربي الرياض المميز، الذي يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي.
موقف الفريقين
يحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 38 نقطة، فيما يأتي النصر وصيفاً ب 34 نقطة.
يعيش الفريقان حالة فنية جيدة بعد بلوغ كل منهما دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وتصدر كل فريق لمجموعته في دور المجموعات برصيد 13 نقطة.
في الدوري يتصدر الهلال، حيث يسير بخطى ثابته كونه الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن، محققًا 12 فوزا وتعادلين.
كما حقق الهلال نتيجة تاريخية في الدوري السعودي، إذ فاز على الحزم في آخر مباراة بتسعة أهداف نظيفة، في سابقة تاريخية.
ويتطلع الهلال إلى توسيع الفارق مع النصر ليطير في صدارة ترتيب الدوري السعودي، ويقطع شوطًا مهمًا نحو اللقب.
عودة بعد تراجع للنصر
على عكس الهلال بدأ النصر الدوري بخسارتين متتاليتين أمام الاتفاق والتعاون، على عكس التوقعات، حيث بدأ النصر منافسات دوري روشن منتشيًا بتتويجه بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية على حساب الهلال.
ولكن بعد الخسارتين، استعاد النصر توازنه سريعاً، وحقق نتائج إيجابية، كان آخرها الفوز على الأخدود بثلاثية نظيفة.
ويطمح النصر في إلحاق أول خسارة بالهلال في هذا الموسم، وتقليص فارق النقاط بينهما إلى نقطة واحدة حال فوزه في ديربي اليوم.
صدام الجلاكتيكوس
يشهد ديربي الرياض اليوم ظهور الصفقات الأوروبية الجديدة لناديي النصر والهلال، لأول مرة في قمة الكرة السعودية، ما يبشر بـ"صدام جلاكتيكوس" جديد.
وأنفقت أندية الدوري السعودي 957 مليون دولار خلال فترة الانتقالات الصيفية التي أغلقت في السعودية في السابع من سبتمبر/ أيلول وتم خلالها التعاقد مع العديد من اللاعبين البارزين.
وتجاوز إنفاق الدوري السعودي إنفاق أربع من بطولات الدوري "الخمس الكبرى" في أوروبا، بينما أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز فقط أكثر على صفقات الانتقالات مما أنفقته السعودية.
الهلال تعاقد مع 9 لاعبين هذا الصيف، وهم البرتغالي روبن نيفيز، والسنغالي كاليدو كوليبالي والثنائي البرازيلي مالكوم ونيمار، والثنائي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش، بجانب الحارس المغربي ياسين بونو من إشبيلية.
وعلى الصعيد المحلي تعاقد الهلال مع الثنائي حسان تمبكتي ومحمد الربيعي من الشباب والأهلي على الترتيب.
أما النصر الذي بدأ "صدمة الصفقات" عندما تعاقد مع كريستيانو رونالدو في الشتاء الماضي، فقد دعم صفوفه بـ6 لاعبين أجانب، وسعودي واحد، وهم الكرواتي ماريو بروزوفيتش، والإيفواري سيكو فوفانا، والبرازيلي ألكيس تيليس، والسنغالي ساديو ماني، البرتغالي أوتافيو، والإسباني إيمريك لابورت.
أما اللاعب المحلي الوحيد فكان الحارس الدولي راغد النجار من التعاون.
ومن المنتظر أن تشارك هذه الصفقات في المباراة، ما يبشر بوجود مباراة قوية على أرض الملعب بعد سوق انتقالات هائل للفريقين.