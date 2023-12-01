النصر ضد الهلال.. "صدام الجلاكتيكوس" في ديربي الرياض

موقف الفريقين

يحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 38 نقطة، فيما يأتي النصر وصيفاً ب 34 نقطة.

يعيش الفريقان حالة فنية جيدة بعد بلوغ كل منهما دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وتصدر كل فريق لمجموعته في دور المجموعات برصيد 13 نقطة.

في الدوري يتصدر الهلال، حيث يسير بخطى ثابته كونه الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن، محققًا 12 فوزا وتعادلين.

كما حقق الهلال نتيجة تاريخية في الدوري السعودي، إذ فاز على الحزم في آخر مباراة بتسعة أهداف نظيفة، في سابقة تاريخية.

ويتطلع الهلال إلى توسيع الفارق مع النصر ليطير في صدارة ترتيب الدوري السعودي، ويقطع شوطًا مهمًا نحو اللقب.