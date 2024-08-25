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رسميا.. يوفنتوس يتعاقد مع الأرجنتيني نيكو غونزاليز | إرم نيوز

رياضة

رسميا.. يوفنتوس يتعاقد مع الأرجنتيني نيكو غونزاليز

رسميا.. يوفنتوس يتعاقد مع الأرجنتيني نيكو غونزاليز
نيكو غونزاليز لاعب يوفنتوس الجديدالمصدر: الموقع الرسمي لنادي يوفنتوس
إرم نيوز
إرم نيوز
25 أغسطس 2024، 8:37 م

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعاقده مع الأرجنتيني نيكو غونزاليز لاعب فريق فيورنتينيا الإيطالي على سبيل الإعارة.

ونشر نادي يوفنتوس بيانًا رسميًا أعلن خلاله انضمام نيكو غونزاليز صاحب الـ26 عامًا على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

ويلعب غونزاليز في مركز الجناح الهجومي، وخاض 39 مباراة دولية، وسجل 5 أهداف بقميص منتخب الأرجنتين، وأسهم في تتويج راقصي التانغو بلقب كوبا أمريكا الأخيرة.

وبدأ نيكو غونزاليز مشواره في فريق مغمور بالأرجنتين قبل رحيله إلى شتوتغارت الألماني في صيف 2018، وخاض 79 مباراة خلال 3 مواسم.

ودعم نادي يوفنتوس صفوفه في الموسم الحالي بعدة صفقات، على رأسها التعاقد مع دوغلاس كوستا نجم أستون فيلا الإنجليزي بجانب كيفيرين تورام لاعب وسط نيس الفرنسي، وخوان كابال ظهير أيسر فيرونا الإيطالي.

واستعار يوفنتوس اللاعب بيير كالولو مدافع ميلان بجانب ميشيلي دي جورجيو حارس مرمى مونزا.

وتولى تياغو موتا قيادة فريق يوفنتوس هذا الموسم بعد تجربة ناجحة مع فريق بولونيا في الموسم الماضي.

وافتتح يوفنتوس مشواره في الدوري الإيطالي هذا الموسم بفوز عريض على حساب كومو بثلاثية دون رد.

ويلعب يوفنتوس أمام ضيفه هيلاس فيرونا غدا الاثنين في الجولة الثانية للدوري الإيطالي.

يوفنتوسفيورنيتنا

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