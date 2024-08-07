أظهرت أحدث الصور المتداولة من تدريبات نادي الاتحاد السعودي القوة العضلية الهائلة للفرنسي نغولو كانتي، لاعب الفريق، والمنضم مؤخرًا لتدريبات "العميد" إثر انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة "يورو 2024"، والتي شهدت تألقًا كبيرًا له جعلته محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الراغبة في ضمه، كان أبرزهم برشلونة.

ويبدو من الصور المتداول أن كانتي لم يضع وقت إجازته، بل حافظ على أدائه البدني العالي، وظهر هذا في قوة عضلات ساقه، خلال التصويبات بتدريبات الاتحاد السعودي.

وغاب كانتي عن معسكر الفريق الذي أقيم في البرتغال ثم إسبانيا، بعد الحصول على إجازة إضافية نظير المشاركة مع المنتخب الفرنسي في اليورو.

ونشر الحساب الرسمي للفريق مؤخرًا، مجموعة من الصور لوصول كانتي إلى معسكر الفريق، حيث تمتع باستقبال رائع من الجهاز الفني بقيادة مواطنه لوران بلان.

وكان كانتي قد انضم للاتحاد في صيف 2023، بعد نهاية عقده مع تشيلسي، ونجح في الظهور بصورة رائعة، وعاد إلى صفوف المنتخب الفرنسي.

وتمكن كانتي من الظهور بصورة مميزة مع "الديوك" في يورو 2024، بعد الوصول للمربع الذهبي ثم توديع البطولة على يد إسبانيا.

وشارك كانتي مع "النمور" بالموسم الماضي في 44 مباراة، ونجح في تسجيل 4 أهداف، بينما قدم 6 تمريرات حاسمة.

ويستعد الاتحاد لانطلاق الموسم الكروي الجديد والذي سيستهله بلقاء الخلود في الرابع والعشرين من أغسطس الجاري.