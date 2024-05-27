تعليق ناري من تشافي بعد مغادرة برشلونة

ونقلت شبكة (ESPN) عن تشافي تصريحاته بعد المباراة التي أكد خلالها أنه يشعر بأن عمله مع برشلونة تم التقليل من قيمته.

وأشار تشافي إلى أن بديله سيواجه مهمة صعبة مع برشلونة موضحًا أن العمل الذي قام به مع الفريق الكتالوني لم يتم تقييمه بما يكفي بالمقارنة بالوضع السلبي الذي وصل له النادي.

وأضاف:" برشلونة كان محتلًا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني في نهاية عام 2021، ولكننا أنهينا الليغا في المركز الثاني ثم حققنا اللقب في الموسم التالي وحققنا بطولتين".