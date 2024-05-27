تعليق ناري من تشافي بعد مغادرة برشلونة
خرج تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، بتصريحات نارية بعد انتهاء مشواره مع العملاق الكتالوني.
وفاز برشلونة على إشبيلية بنتيجة 2-1، اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة للدوري الإسباني في المباراة الأخيرة تحت قيادة تشافي.
ونقلت شبكة (ESPN) عن تشافي تصريحاته بعد المباراة التي أكد خلالها أنه يشعر بأن عمله مع برشلونة تم التقليل من قيمته.
وأشار تشافي إلى أن بديله سيواجه مهمة صعبة مع برشلونة موضحًا أن العمل الذي قام به مع الفريق الكتالوني لم يتم تقييمه بما يكفي بالمقارنة بالوضع السلبي الذي وصل له النادي.
وأضاف:" برشلونة كان محتلًا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني في نهاية عام 2021، ولكننا أنهينا الليغا في المركز الثاني ثم حققنا اللقب في الموسم التالي وحققنا بطولتين".
وتابع:" هذا الموسم لم نقدم المستوى المطلوب وهناك تفاصيل عديدة لن أكشف عنها، ولكن أنا حزين لرحيلي بكل المقاييس".
وأشار إلى أن نصيحته الوحيدة لمن سيخلفه في تدريب برشلونة أنه يجب أن يعلم مدى صعوبة الوضع المالي الذي يعيشه النادي وقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.
وزاد تشافي:" الأمر لن يكون سهلًا والمدرب الجديد يحتاج للصبر ، عملي كان أشبه بالزلزال وقمنا بأمور عديدة إيجابية ولكن تم النظر إلى ما قدمته من خلال عدسة مكبرة بعدما تم إنشاء مستوى معين من التوقعات".
وواصل:" كنت جزءًا من أفضل حقبة لبرشلونة على الإطلاق، وليس من واجبي أن أشرح دوافع رغبتي في البقاء وتفاصيل عملي، ولكن على الرئيس أن يفعل ذلك".
وأشار إلى أن هذه هي كرة القدم موضحًا أن القرار تم اتخاذه ويحترمه لأن النادي فوق أي شخص، ولكنه يشعر أيضًا بأن عمله كان إيجابيًا.
وأتم قائلًا:" لم أتمكن من العمل بهدوء وكانت لدينا رغبة في العمل الجاد ولكن هذه هي حياة المدرب".