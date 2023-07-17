تياغو ميسي يضع الكرة بين قدمي والده خلال تحيته لجماهير إنتر ميامي (فيديو)

يبدو أن تياغو ميسي، نجل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، ورث الكثير من جينات والده المهارية، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة مهارية للطفل الصغير خلال حفل تقديم والده لاعبا بصفوف إنتر ميامي الأمريكي، فجر يوم الاثنين، في ملعب DRV PNK.

ووقع ميسي على عقد مدته عامان مع إنتر ميامي، مقابل راتب سنوي سيصل لحوالي 60 مليون دولار، وسيرتدي القميص رقم 10 كالعادة.

وظهر خلال اللقطة، التي تم تداولها على نطاق واسع، ميسي وهو يقوم بتحية الجمهور حول الملعب، ليقوم "تياغو" بتمرير الكرة من بين قدمي والده، لينظر إليه ميسي مستغربا، لكن اللاعب الصغير قام بالاحتفال بما فعله.

وفي لقطة بعد ذلك بدا ميسي سعيدا بما فعله نجله، حيث ظهر مبتسما ويضحك معه.