تفاصيل تهديد حكم مباراة ريال مدريد وفياريال لبيلينغهام (فيديو)

كشفت صحيفة "آس" عن السبب الرئيس وراء قيام كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، باستبدال لاعبه الإنجليزي جود بيلينغهام في مواجهة ريال مدريد لنظيره فياريال في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأحد، بالجولة الـ17 لليغا.

وحقق ريال مدريد الفوز على فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب "سانتياغو برنابيو".

سجل رباعية ريال مدريد في المباراة كل من: جود بيلينغهام، ولوكا مودريتش، ورودريغو، وبراهيم دياز، بينما أحرز خوسي لويس موراليس هدف فياريال الوحيد.