تفاصيل تهديد حكم مباراة ريال مدريد وفياريال لبيلينغهام (فيديو)
كشفت صحيفة "آس" عن السبب الرئيس وراء قيام كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، باستبدال لاعبه الإنجليزي جود بيلينغهام في مواجهة ريال مدريد لنظيره فياريال في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأحد، بالجولة الـ17 لليغا.
وحقق ريال مدريد الفوز على فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب "سانتياغو برنابيو".
سجل رباعية ريال مدريد في المباراة كل من: جود بيلينغهام، ولوكا مودريتش، ورودريغو، وبراهيم دياز، بينما أحرز خوسي لويس موراليس هدف فياريال الوحيد.
وقالت الصحيفة، إن "الحكم فيغيروا فاسكيز كان غاضبًا بشدة من بيلينغهام الليلة الماضية، وظل يردد له (كن حذرًا معي) في كل مرة يكون فيها اللاعب الإنجليزي متورطًا في أي لعبة".
وأضاف التقرير: "لهذا السبب قام أنشيلوتي باستبدال بيلينغهام؛ ما منع احتمال حصوله على بطاقة حمراء".
وجاءت اللقطة وفقا للفيديو المتداول في الدقيقة الـ69 من اللقاء، بعدما تعرض بيلينغهام للعرقلة على حدود منطقة جزاء فياريال ولم يحتسب له الحكم أي خطأ، وقام اللاعب الإنجليزي بالإشارة للجماهير لكي يدفعهم للتشجيع، ليتوجه له الحكم وينذره شفهيًّا.
ولكن أنشيلوتي عقب المباراة، أوضح أنه قام باستبدال بيلينغهام بسبب الآلام التي يعاني منها نتيجة تعرضه لخلع في الكتف الذي تعرض له في 6 نوفمبر الماضي، وليس بسبب خوفه من حصوله على البطاقة الصفراء الثانية لاحتجاجه على الحكم.
وأشار: "أخرجته من الملعب لتجنب حدوث مشكلات، كان بيلينغهام يعاني من مشكلة في الكتف، وكلما أستطيع سأقوم باستبداله".
ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 42 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن جيرونا، الذي سيلعب مساء اليوم ضد ديبورتيفو ألافيس.