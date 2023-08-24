هيرموسو تطالب بإجراءات "صارمة" ضد روبياليس
قال اتحاد لاعبات كرة القدم المحترفات في إسبانيا إن جيني هيرموسو لاعبة المنتخب الإسباني طالبت بإجراءات "رادعة" بحق لويس روبياليس رئيس الاتحاد المحلي بعدما قبّلها على شفتيها خلال الاحتفال بفوز الفريق بكأس العالم للسيدات يوم الأحد الماضي.
وقبّل روبياليس هيرموسو خلال مراسم توزيع الميداليات الذهبية على المنتخب الإسباني عقب تغلبه على إنجلترا 1/0 في النهائي، ما أثار غضبا واسعا داخل وخارج إسبانيا، وطالب كثيرون بينهم وزراء باستقالته.
وقالت هيرموسو، في بيان مشترك نشره اتحاد اللاعبات المحترفات ووكالتها: "يتولى اتحادي بالتعاون مع وكالتي (تي.ام.جيه) مهمة الدفاع عن مصالحي، وتوليا المسؤولية كمحاورين يمثلانني في هذه المسألة".
وأضافت: "نعمل لنحرص على ألا يفلت مرتكبو مثل هذه الأفعال التي رأيناها من العقاب، وأن يتلقوا العقاب وأن تتخذ إجراءات رادعة لحماية لاعبات كرة القدم من أفعال نعتقد أنها غير مقبولة".
وسيجتمع أعضاء اتحاد لاعبات كرة القدم المحترفات في إسبانيا يوم الاثنين المقبل مع النائب الثاني لرئيس الاتحاد يولاندا دياز للتأكد من فرض "العقوبات الواجبة" على تصرفات روبياليس.
ودعت رابطة دوري السيدات في إسبانيا لإقالة روبياليس، وقالت إنها قدمت شكوى إلى رئيس المجلس الوطني للرياضة بشأن "تصرفاته وسلوكياته الخطيرة للغاية".
وأضافت: "قيام رئيس بالإمساك برأس لاعبة وتقبيلها من فمها أمر لا يمكن التسامح معه. المبررات اللاحقة كما وصفها رئيس الوزراء "غير كافية".
وكان روبياليس وصف في البداية الأسئلة المثارة عن الواقعة بأنها "حمقاء" قبل أن يعتذر في مقطع فيديو يوم الاثنين الماضي لكنه لم يوقف سيل الانتقادات.