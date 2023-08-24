هيرموسو تطالب بإجراءات "صارمة" ضد روبياليس

قال اتحاد لاعبات كرة القدم المحترفات في إسبانيا إن جيني هيرموسو لاعبة المنتخب الإسباني طالبت بإجراءات "رادعة" بحق لويس روبياليس رئيس الاتحاد المحلي بعدما قبّلها على شفتيها خلال الاحتفال بفوز الفريق بكأس العالم للسيدات يوم الأحد الماضي.

وقبّل روبياليس هيرموسو خلال مراسم توزيع الميداليات الذهبية على المنتخب الإسباني عقب تغلبه على إنجلترا 1/0 في النهائي، ما أثار غضبا واسعا داخل وخارج إسبانيا، وطالب كثيرون بينهم وزراء باستقالته.

وقالت هيرموسو، في بيان مشترك نشره اتحاد اللاعبات المحترفات ووكالتها: "يتولى اتحادي بالتعاون مع وكالتي (تي.ام.جيه) مهمة الدفاع عن مصالحي، وتوليا المسؤولية كمحاورين يمثلانني في هذه المسألة".