لماذا طلبت أندية سعودية تأجيل مباريات ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا؟

كشفت صحيفة "الرياضية" عن محاولة أندية سعودية تأجيل مباريات ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا.

ووفقًا للصحيفة، فإن هناك محاولات لتأجيل مباريات الذهاب التي من المقرر أن تقام أيام 12 و13 و14 فبراير المقبل ليوم واحد فقط.

ويأتي ذلك بسبب إقامة نهائي كأس آسيا 2023 يوم 10 فبراير المقبل في قطر.