لماذا طلبت أندية سعودية تأجيل مباريات ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا؟
كشفت صحيفة "الرياضية" عن محاولة أندية سعودية تأجيل مباريات ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا.
ووفقًا للصحيفة، فإن هناك محاولات لتأجيل مباريات الذهاب التي من المقرر أن تقام أيام 12 و13 و14 فبراير المقبل ليوم واحد فقط.
ويأتي ذلك بسبب إقامة نهائي كأس آسيا 2023 يوم 10 فبراير المقبل في قطر.
وأوضحت "الرياضية" أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيعلن عن التعديلات الجديدة بعد دراسة الجدولة.
ويسعى المنتخب السعودي إلى التتويج بكأس آسيا 2023، وحال تأهله للنهائي سيكون من الصعب على لاعبي الأندية المتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا المشاركات في مباريات الذهاب.
وأسفرت قرعة دور الـ16 لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا عن مواجهة بين النصر السعودي ومواطنه الفيحاء، وفي حين سيلعب الاتحاد مع نافباخور نامانجان الأوزبكي، والهلال مع سباهان أصفهان الإيراني، والعين الإماراتي مع ناساف كارشي الأوزبكي.
وحال تأهل الهلال والاتحاد إلى دور الـ8 سيتقابلان في مواجهة سعودية خالصة.
وتأهلت أندية الاتحاد، والهلال، والنصر، إلى دور الـ 16 بعد أن تصدرت المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة، في حين احتل الفيحاء المركز الثاني في المجموعة الأولى.
والهلال هو البطل التاريخي لدوري أبطال آسيا بفوزه باللقب 4 مرات آخرها، العام 2021، في حين فاز الاتحاد باللقب مرتين، ولم يسبق للنصر والفيحاء التتويج باللقب القاري.