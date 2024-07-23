نفى تركي الغامدي المتحدث الرسمي لنادي الشباب السعودي، ما تردد عن رحيل البلجيكي يانيك كاراسكو خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وزعمت تقارير سعودية أن اللجنة الرياضية لنادي الاتحاد السعودي فتحت خطًا للتفاوض مع فريق الشباب السعودي، للحصول على خدمات الجناح الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو.

وفورًا خرج تركي الغامدي، المتحدث الرسمي لنادي الشباب لينفي تلك التقارير.

وأعاد الغامدي نشر تغريدة لخبر مفاوضات الاتحاد مع كاراسكو وكتب عليها "غير صحيح".

يذكر أن كاراسكو صاحب الـ30 عامًا انضم لنادي الشباب في صيف 2023، قادمًا من نادي أتليتكو مدريد الإسباني.

ويستمر عقد كاراسكو مع الشباب حتى صيف 2027، وتقدر قيمته السوقية بـ14 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".