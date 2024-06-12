جيسوس يفاجئ الجميع بقرار صادم حول مهاجم الهلال

فاجأ خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، الجميع بقرار صادم بشأن لاعبه ميشيل ديلغادو، الذي ذكرت عدة تقارير أنه أصبح خارج أسوار النادي ويقترب من الرحيل بقوة.

وكانت تقارير صحفية برازيلية قد ذكرت أن الهلال قد يوافق على بيع ميشيل ديلغادو، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الجزيرة"، اليوم الأربعاء، فإن المدير الفني لفريق الهلال أوصى في تقريره الذي سلمه للإدارة عن خطته الإعدادية للموسم المقبل باستمرار المهاجم البرازيلي ميشيل مع الفريق في الميركاتو الصيفي على الأقل إلى حين اكتمال جاهزية مواطنه نيمار، الذي أكدت التقارير الطبية أنه بحاجة إلى مزيد من البرامج التأهيلية الأشهر المقبلة ليكون جاهزًا في الميركاتو الشتوي، وحينها ستتم إعادة قيده في الكشوفات إما على حساب ديلغادو أو عنصر آخر بحسب احتياجات الفريق".