جيسوس يفاجئ الجميع بقرار صادم حول مهاجم الهلال
فاجأ خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، الجميع بقرار صادم بشأن لاعبه ميشيل ديلغادو، الذي ذكرت عدة تقارير أنه أصبح خارج أسوار النادي ويقترب من الرحيل بقوة.
وكانت تقارير صحفية برازيلية قد ذكرت أن الهلال قد يوافق على بيع ميشيل ديلغادو، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الجزيرة"، اليوم الأربعاء، فإن المدير الفني لفريق الهلال أوصى في تقريره الذي سلمه للإدارة عن خطته الإعدادية للموسم المقبل باستمرار المهاجم البرازيلي ميشيل مع الفريق في الميركاتو الصيفي على الأقل إلى حين اكتمال جاهزية مواطنه نيمار، الذي أكدت التقارير الطبية أنه بحاجة إلى مزيد من البرامج التأهيلية الأشهر المقبلة ليكون جاهزًا في الميركاتو الشتوي، وحينها ستتم إعادة قيده في الكشوفات إما على حساب ديلغادو أو عنصر آخر بحسب احتياجات الفريق".
وأشارت الصحيفة إلى أن "جيسوس برر الأمر في تقريره برغبته في مشاركة جميع المحترفين الأجانب الثمانية في المعسكر الإعدادي المزمع إقامته في النمسا بدءًا من منتصف يوليو المقبل، الأمر الذي سيساهم في المحافظة على تجانس واستقرار الفريق".
ووبحسب ما أوضحته الصحيفة، فإن إدارة الهلال ستدرس رغبة جيسوس، خصوصًا في ظل العروض الكثيرة التي تلقتها من أندية برازيلية ترغب في ضم اللاعب.
وتعاقد الهلال مع ديلغادو في يناير 2022، قادمًا من نادي فلامينغو، وخلال الفترة الماضية، أظهر اللاعب جودته الكروية مع الهلال، وتمكن من إظهار براعته ليُصبح من أهم الأعمدة الأساسية في تشكيلة فريقه، بعد حصوله على فرصة كبرى للمشاركة.
وشارك ديلغادو هذا الموسم في 33 لقاءً في بطولة دوري روشن السعودي، وأحرز 5 أهداف، وقدّم 8 تمريرات حاسمة، وأسهم في حصول الهلال على اللقب قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات.
وتوج ميشيل مع الهلال على الثلاثية المحلية خلال موسم 2023-24، بعد الظفر بألقاب دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي.