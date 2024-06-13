الهلال والنصر يتنافسان على ضمّ لاعب مانشستر سيتي

وذكرت الصحيفة أن مانشستر سيتي يرغب في بيع عقد اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا بشكل نهائي ولن يوافق على فترة إعارة جديدة خلال موسم 2024 ـ 2025 وذلك في وقت أشارت فيه مصادر مقربة من المدافع البرتغالي إلى أن المان سيتي وبرشلونة سيجتمعان في الأسابيع المقبلة لمناقشة مستقبل جواو كانسيلو الذي يعتبر بعد موفى يونيو الحالي لاعبا للسيتي.

وأشارت "ذا ناسيونال" إلى أنه بالرغم من أن الفترة الأخيرة من موسم اللاعب البرتغالي الدولي لم تكن جيدة تمامًا، إلا أن خوان لابورتا وديكو كانا راضيين عن مسيرته مع النادي.

وانتقل جواو كانسيلو، لصفوف مانشستر سيتي في أغسطس 2019، قادماً من يوفنتوس، وأعاره بطل الدوري الإنجليزي في سبتمبر الماضي إلى برشلونة حتى 30 يونيو 2024.

وخاض كانسيلو الذي يوجد ضمن قائمة منتخب بلاده في "يورو 2024" بألمانيا، خلال الموسم الجاري 42 مباراة مع برشلونة في كل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5 أخرى.