نادي الدولة لن يعادي الحكومة.. رسالة نارية من عمرو أديب بسبب "أرض الزمالك"

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة نارية بسبب أرض نادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر.

وسحبت وزارة الإسكان المصرية قطعة أرض تم تخصيصها إلى نادي الزمالك لإنشاء فرع بها وهو ما فجر أزمة كبرى بين الطرفين وسط محاولات لتقريب وجهات النظر بين مسؤولي الوزارة والقلعة البيضاء.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه بمنصة إكس: "نصيحة مباشرة وواضحة لكل محبى الزمالك.. لا يتم استدراجكم إلى حملة للهجوم على الحكومة المصرية".

وأضاف: "نحن أصحاب حق وكل الأمر أننا في حوار اقتصادي قانوني مع الجهة الإدارية.. ولا يوجد من يتربص بالزمالك".

وتابع: "لا نريد أن يفسد أعداء النادي والحاقدون الأمر، وسنظل وراء الأرض حتى تعود "بالحق والمستحق".

وواصل أديب: "أعود وأكرر أنني أناشد الحكمة فوق العدل.. الزمالك نادي الدولة ولن يكون في عداء معها.. ونحن في انتظار الحكمة وعودة الأرض".

وأتم قائلاً: "إن شاء الله أملنا كبير حتى النهاية وسنظل أوفياء".

وكان نادي الزمالك قد أعلن تحركه لإنشاء ملاعب رياضية في أرض أكتوبر قبل سحبها.