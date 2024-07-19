يرى إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد أن فريقه لا يزال في مرحلة بناء تشكيلته، وأنها أقل عمقا مقارنة بالعديد من منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووقع تين هاغ في وقت سابق من الشهر الجاري عقدا جديدا مع مانشستر يونايتد حتى 2026، رغم تكهنات بأنه سيطرد من منصبه بعد موسم الفريق المتواضع، لكن الفريق نجح بتحقيق كأس الاتحاد الإنجليزي في نهاية الموسم.

ووصف تين هاغ 61 مباراة خاضها الفريق في كل المسابقات الموسم الماضي بأنها كانت "غريبة بكل بساطة"، ملقيًا باللوم على الإصابات في حصول يونايتد على المركز الثامن المخيب للآمال الموسم الماضي.

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وفي حوار مع صحيفة (ألخيمين داخبلاد) الهولندية قال تين هاغ: "كان الأمر حقا أكثر مما يجب.. لم نكن الفريق الوحيد الذي عانى من الإصابات، الأندية الأخرى واجهت الأمر نفسه، لكننا في الموسم الماضي تعرضنا لإصابات مستمرة للاعبين في المراكز نفسها، كلهم ​​في الدفاع. في مرحلة ما لم يكن لدينا أي مدافعين متاحين تقريبا".

وأضاف: "حين بدأنا هنا، لم يكن يونايتد فاز بأي لقب لست سنوات، ولم يكن السبب في ذلك هو عدم وجود مدربين جيدين.. كان الأمر يتعلق بتكوين ونوعية مجموعة اللاعبين. كنت أعرف ذلك عندما بدأت بالطبع، لكنهم كانوا لاعبين بعقود طويلة الأجل".

وتابع: "كنا ولا نزال في تلك المرحلة (بناء التشكيلة). إذا قارنت تشكيلتنا مع أي فريق كبير آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز، فمن المؤكد أننا أقل قليلا من حيث العمق. ولهذا السبب بالتحديد وجدنا صعوبة بالغة في التعامل مع تلك الإصابات".

وحسم مانشستر يونايتد 4 صفقات في فترة الانتقالات الصيفية الجارية حتى الآن، وهم دي ليخت، أوجارتي، وجوشوا زيركزي من بولونيا، وأخيرًا ليني يورو.

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وكان استمرار تين هاغ مع يونايتد غير مرجح تقريبا مع اقتراب الموسم الماضي من نهايته، لكن الفوز 2-1 على مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي بدا وكأنه سينقذه.

وشرح تين هاغ: "كان هناك الكثير مما يحدث في تلك المرحلة ولكني كنت أثق بشدة في قدرتنا على الفوز بذلك النهائي، الشيء الأكثر أهمية إطلاقا كان نقل تلك الثقة إلى فريقي.. كان يجب أن أكون حذرا حتى لا تصبح البيئة بأكملها (في الفريق) سلبية مقدما".

وقال إنه ليس قلقا بشأن مستقبله في النادي، موضحًا: "إذا وجدت إدارة يونايتد غدا شخصا تعتقد أنه أفضل فسأرحل. الأمر بهذه البساطة.. هذه آلية العمل في كرة القدم وعليك احترامها. في نادٍ مثل هذا الأمر واضح تماما: إذا لم تفز ستواجه مشكلة".