ادفعوا الشرط الجزائي.. ديبورتيفو لاكورونيا يصدم الأهلي السعودي

رفض نادي ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني الدخول في أي مفاوضات مع الأهلي السعودي بشأن انتقال جناحه الشاب ديفيد ميلا، مؤكداً أن رحيل اللاعب مرهون بدفع قيمة الشرط الجزائي كاملة.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية"، أن اهتمام الأهلي جاء بناءً على توصية من مدربه الألماني ماتياس ياسله، الذي يسعى إلى تعزيز هجومه بعناصر شابة إلى جانب نجوم الفريق، مثل: رياض محرز، وفرانك كيسي.

إدارة ديبورتيفو أكدت أن اللاعب يعد من الركائز الأساسية في الفريق، وجرى منحه القميص رقم 11 لإبراز أهميته، خاصة بعد مشاركته مع منتخب إسبانيا في كأس العالم تحت 20 عاماً.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الإسباني، يعلم جيدًا أن النادي السعودي يرغب بشدة بضم الجناح الشاب لتعزيز هجومه.

الأهلي بدوره يبحث عن جناح جديد تحسباً لغياب رياض محرز، المتوقع مشاركته مع منتخب الجزائر في كأس الأمم الأفريقية المقررة في ديسمبر المقبل، وهو ما قد يحرمه من خدماته لفترة طويلة.

صدمة لإدارة الأهلي

واشترطت إدارة لاكورونيا على إدارة الأهلي، دفع الشرط الجزائي كاملاً، والمقدر بين 18 و20 مليون يورو، في صدمة قوية لإدارة الفريق.

وسيواجه الأهلي أزمة أخرى وهي دخول نادي سبورتنغ لشبونة، على خط المفاوضات مع اللاعب الشاب.

واختتمت الصحيفة تقريرها، بأنه في كلتا الحالتين، تُعد المبالغ مرتفعة، لكنها في متناول ناديين قويين ماليًا مثل سبورتنغ لشبونة أو الأهلي.