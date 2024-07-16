لحظة توقيع مبابي لريال مدريد بحضور فلورنتينو بيريز (فيديو)

في لحظة تاريخية في مسيرة النجم الفرنسي، وقع كيليان مبابي رسميًّا على عقود انتقاله إلى ريال مدريد في صفقة خطفت كل الأضواء، واستأثرت باهتمام الصحف العالمية وجماهير كرة القدم.

وبعد اجتياز الفحوصات الطبية بنجاح صباح اليوم الثلاثاء، وقع مبابي على عقد انتقاله إلى الفريق الملكي لمدة 5 سنوات، إذ سيلعب مع النادي المتوج بطلًا لدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني 2023، حتى نهاية موسم 2028 - 2029.

وحظيت لحظة توقيع العقد بين مبابي ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز باهتمام خيالي على منصات التواصل، وفي مواقع الصحف الإسبانية والعالمية بشكل عام.

وبعد توقيع العقد تم تقديم كيليان مبابي رسميًّا لجماهير ريال مدريد في ملعب سانتياغو بيرنابيو، فيما أشارت تقارير إخبارية إلى أن نحو 85 ألف متفرج كانوا حاضرين في مدرجات ملعب بيرنابيو.

وسيحمل مبابي القميص رقم (9) وهو الرقم ذاته الذي كان حصل عليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عند انتقاله إلى ريال مدريد سنة 2009.