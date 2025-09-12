الصفاقسي يحتج رسمياً على حكم لقاء الإفريقي

تقدَّم نادي الصفاقسي باحتجاج رسمي ضد طاقم التحكيم الذي تم تعيينه لإدارة لقاء الإفريقي.

ويحل الصفاقسي ضيفاً على الإفريقي، بعد غدٍ الأحد، في مواجهة كلاسيكية مرتقبة في الدوري التونسي.

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد التونسي لكرة القدم تعيين الحكم صادق السالمي لإدارة مباراة الإفريقي ضد الصفاقسي، بجانب نعيم حسني حكماً لتقنية الفيديو.

واعترض الصفاقسي على تعيين الحكم نعيم حسني لتقنية الفيديو في مباراة الإفريقي.

وأكدت إدارة الصفاقسي في خطابها للجنة الحكام أن قرارات نعيم حسني التحكيمية أثرت بشكل مباشر على نتائج الفريق خلال المباريات التي أدارها في وقت سابق.

وأشارت إدارة الصفاقسي إلى أن مبدأ الشفافية والحياد يقتضي تجنب تعيين أي حكام لديهم شكوك أو اعتراضات مكررة من جانب الأندية.

وجمع الصفاقسي 4 نقاط في الدوري التونسي بعد أن تلقى الهزيمة أمام الترجي الجرجيسي بنتيجة 1-2 وأيضاً خسر أمام نجم المتلوي بنفس النتيجة كما تعادل مع البنزرتي بنتيجة 1-1 وفاز على شبيبة العمران.

وفاز الإفريقي على مستقبل المرسى والنجم الساحلي والبنزرتي بنفس النتيجة 1-0، وخسر أمام الترجي الجرجيسي بنتيجة 1-2.