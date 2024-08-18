وجه أحمد العش، لاعب الأهلي المصري السابق، هجومًا حادًا ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الأسبق بالقلعة الحمراء.

وقال العش عبر بودكاست "كلام جامد" إن سيد عبد الحفيظ يراه الكثيرون أنه من أفضل مديري الكرة في تاريخ الأهلي.

وأضاف: "سيد عبد الحفيظ يجيد مغازلة مواقع التواصل الاجتماعي، هو بارع في استخدام التواريخ والأرقام، ويلعب على وتر الجماهير، ويعشق اللقطة مثل أي لاعب يحاول جذب أنظار الجماهير".

وتابع: "حسبي الله ونعم الوكيل، لن أسامحه على أي شيء فعله ضدي خلال فترة لعبي مع الأهلي".

وتحدث العش عن فترة تدريبه تحت قيادة المدير الفني مختار مختار في نادي الإنتاج الحربي قائلًا: "حدث أمر غريب من جانب المدرب، إذ فوجئت به يبلغني بأنه لن يشركه إذا لم يحضر لتبادل المزاح معه مثل باقي اللاعبين".

وواصل: "مختار عاقبني بسبب شخصيتي، وقلت له بالحرف الواحد لا أريد أن ألعب تحت قيادتك، ورحلت وقتها للكويت".

ولعب أحمد العش، 32 عامًا، مع الأهلي خلال الفترة بين 2010 إلى 2012 قبل رحيله معارًا إلى الجونة، ثم انضم إلى الإسماعيلي مجانًا في صيف 2013.

ولعب العش بعد ذلك لأندية وادي دجلة والإنتاج الحربي والفحيحيل الكويتي ومستقبل بن قردان التونسي، إلى جانب بعض الأندية في دوري القسم الثاني المصري.