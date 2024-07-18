كشفت تقارير إعلامية عن أبرز الشروط التي وضعها البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من أجل تجديد عقده مع الفريق.

وتولى جوزيه غوميز مسؤولية القيادة الفنية لنادي الزمالك، خلفاً للمدرب السابق معتمد جمال، الذي تولى مسؤولية القيادة الفني للفريق على نحو مؤقت، ونجح المدرب البرتغالي في حصد بطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركان خلال الفترة الماضية.

وقال تقرير لقناة "إم بي سي مصر"، إن "أول شرط وضعه غوميز هو زيادة عقده إلى 90 ألف دولار، إلى جانب وضع شرط جزائي بقيمة 3 أشهر، والمدرب حاليا يحصل على 50 ألف دولار ولا يوجد أي شرط جزائي في عقده، وهو الآن يعلم كل صغيرة وكبيرة داخل النادي، وحصل على بطولة الكونفدرالية".

وأضاف أن المفاوضات متوقفة فيما يخص التجديد خلال الفترة الحالية، ويدرس مسؤولو النادي الطلبات الخاصة بالمدرب في الوقت الحالي.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره بروكسي، في بداية مشواره ببطولة كأس مصر نسخة 2023-2024، مساء اليوم الخميس، في دور الـ32 من البطولة.

ويلتقي الفائز من مباراة الزمالك وبروكسي مع فريق طلائع الجيش في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ويدخل الزمالك مواجهة بروكسي، بعد تعادله السلبي في بطولة الدوري المصري أمام فريق بلدية المحلة، خلال اللقاء الأخير للنادي الأبيض.