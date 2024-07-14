الجمهور الإسباني يصنع أغنية خاصة باسم لامين يامال (فيديو)

حرصت جماهير منتخب إسبانيا على الاحتفاء بشكل خاص بالجوهرة لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب اللاروخا، قبل النهائي المرتقب أمام إنجلترا، مساء اليوم الأحد، على الملعب الأولمبي في برلين.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى نهائي النسخة الجارية من يورو 2024 على حساب منتخب هولندا بالفوز 2-1.

على الجانب الآخر، تأهل منتخب إسبانيا إلى النهائي بالفوز بالنتيجة ذاتها على نظيره الفرنسي في دور نصف النهائي.

وظهرت الجماهير في شوارع برلين وهي تغني: "لامين لامين لامين يامال، أنا أحبك أكثر كل يوم".

وشهدت منافسات "يورو 2024" توهج لامين يامال بشكل لافت رغم صغر سنه، حيث أتم عامه الـ17 أمس.

وقاد نجم برشلونة منتخب بلاده للتأهل إلى المباراة النهائية لليورو بعدما سجل هدفا رائعا في الدور نصف النهائي أمام فرنسا، مهّد به للفوز 2-1.

ونجح يامال خلال البطولة في تحطيم العديد من الأرقام التاريخية، على رأسها أنه بات أصغر لاعب يشارك في تاريخ كأس أمم أوروبا، بعدما ظهر في الانتصار أمام كرواتيا بثلاثية من دون رد.

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وبات النجم الإسباني الواعد كذلك أصغر لاعب يقدم تمريرة حاسمة في أول ظهور له بالبطولة، متفوقا على الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتأتي أرقام يامال القياسية في يورو 2024 استكمالا لسلسلة الأرقام التي حطمها مع برشلونة، التي بات بموجبها أصغر لاعب يسجل في مباراة بالدوري الإسباني.